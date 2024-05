Máynez elogia modelo Coahuila

En su visita a la región Lagunera como parte del cierre de su campaña, el candidato a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez reconoció el trabajo hecho por el exgobernador de Coahuila y actual candidato al Senado por la Coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), Miguel Ángel Riquelme Solís así como la que mantiene el gobernador Manolo Jimenez.

Al ser cuestionado sobre el tema de seguridad que prevalece en el estado de Coahuila, el candidato por Movimiento Ciudadano, comentó: "Creo que en general hay un balance de buenos resultados particularmente el que se construyó con sociedad civil, con empresarios, en el caso particular de La Laguna que va más allá del estado de Coahuila… Yo creo que en ese tema en particular, el gobernador Riquelme fue un gobernador responsable en su momento, veo que Manolo Jiménez lo está haciendo de manera responsable y yo nunca he metido a las personas en el mismo saco por un partido".

Mencionó también que la estrategia del Gobierno Federal, la cual dijo data de los últimos 17 años, no se ha enfocado en los temas prioritarios.

"(Ha fallado) no tener una concentración en los delitos de alto impacto, en no concentrarse en los temas prioritarios, en abandonar la construcción de policías locales, en abandonar las carreteras… hay que entender que no es un modelo que no empezó en este sexenio, que luego se molestan mucho los de la coalición pero hay que entender que son 17 años de un fracaso de modelo, de una estrategia, con matices es la misma que Calderón, Peña Nieto y del actual gobierno por eso lo que hay que hacer es cambiar de una estrategia".

Incluso en este último tema también destacó la seguridad carretera con la que cuenta el estado de Coahuila.

"Aquí en Coahuila las carreteras tienen un nivel de monitoreo. retenes, pero si ven las carretas a nivel nacional están abandonadas no solo a nivel de infraestructura sino a nivel seguridad...".

Pero previo a su encuentro con jóvenes universitarios así como simpatizantes, militantes e incluso candidatos a diversos cargos no solo de Torreón sino de otros municipios de la entidad, el candidato Álvarez Máynez tuvo un caótico encuentro con representantes de la prensa no solo local sino nacional, quienes pretendían conocer sus primeras impresiones de quien se dijo tener "raíces laguneras".

"… han agredido a estudiantes", aseguró el candidato mientras se abría paso en medio de los representantes de los distintos medios de comunicación ayudado y escoltado en todo momento por personal de seguridad quienes a base de empujones trataba de impedir que se acercaran los micrófonos y celulares de los reporteros.