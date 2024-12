Max Verstappen se pronuncia sobre 'Checo' Pérez y rumores de salida

Los últimos días han estado llenos de rumores sobre el futuro de Sergio 'Checo' Pérez en la máxima categoría del automovilismo, luego de no tener los resultados esperados en la temporada 2024 con Red Bull.

Situación que, según varias fuentes, pondrían en duda su continuidad, algo de lo que habló su compañero Max Verstappen, multicampeón en la Fórmula 1.

Durante una entrevista, el neerlandés hizo un balance de la temporada, asegurando que "Checo" Pérez ha sufrido bastante ya que el coche ha sido muy inestable.

"Nuestro coche ha sido muy inestable, a veces es fácil y otras difícil. Nos ha costado encontrar la dirección con el coche y eso 'Checo' lo ha sufrido también. Cuando veo que no obtiene los mejores resultados, no me gusta. El equipo siempre intenta apoyarlo para sacar el máximo, pero no siempre lo consigue", compartió.