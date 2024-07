Matthew McConaughey comparte fotografía donde aparece irreconocible

El actor ganador de un Premio Óscar compartió en Instagram una foto donde su ojo derecho aparece notablemente hinchado y sus fans se preocuparon, ¿qué fue lo que le ocurrió en el rostro?

El pasado 10 de julio, Matthew McConaughey sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en Instagram mostrando su ojo derecho notablemente hinchado. En la imagen, acompañada del texto "hinchazón de abeja", el actor sugirió humorísticamente que la causa de la deformación en su rostro fue una picadura de abeja.

La imagen captura al actor con una sonrisa a pesar de la notable hinchazón en su rostro. Publicada en Instagram, la foto se volvió viral rápidamente, acumulando más de 432 mil 'Me gusta' y 12 mil comentarios hasta la fecha. A pesar de esto, la causa exacta no ha sido aclarada y los representantes de McConaughey aún no han emitido declaraciones adicionales, según reportó Entertainment Weekly.

Aunque no se ha especificado el lugar exacto del incidente, Matthew McConaughey reside actualmente en Texas, su estado natal, junto a su esposa Camila Alves y sus tres hijos, Levi, Vida y Livingston. La familia se trasladó de Los Ángeles al sur de Estados Unidos en 2014 en busca de una vida más estable y cercana después de una emergencia familiar, lo que sugiere que posiblemente la picadura ocurrió allí.

Fans preocupados

En los comentarios de la imagen compartida por el actor, hay algunos que le preguntaban si estaba bien o si no había tenido otros inconvenitnes luego de la picadura.

"¿Estás bien, bien bien?", "Jefe, ¿estás bien?", "Por favor di que no pasó algo más grave", "NOTAMENTAL, cuando la abeja se enoja ya es demasiado tarde", "¡Por el amor de Dios! ¡Las abejas están intentando polinizar a Matthew McConaughey! ¡Es el fin de los días! ¡Arrepentirse!", son algunos de los comentarios que le dejaron al actor.