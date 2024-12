Matías Vuoso revela que pensó que el Viejo Corona era un estadio amateur

El exfutbolista argentino naturalizado mexicano, Matías Vuoso, reveló en una entrevista su primera impresión al llegar al antiguo Estadio Corona, la legendaria casa del Santos Laguna. Su experiencia inicial en el inmueble de Torreón estuvo lejos de ser positiva, al punto de cuestionarse si había tomado la decisión correcta al emigrar a la Liga MX. Sin embargo, con el tiempo, su percepción cambió drásticamente.

En una conversación para el canal digital La Capitana, conducido por Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, Vuoso describió con franqueza su desconcierto al llegar a Torreón:

"Yo no sabía a dónde llegaba, no tenía idea de nada, ni de la ciudad ni del equipo. En ese tiempo Torreón era muy diferente; ha evolucionado mucho desde entonces. Cuando bajabas del avión, lo primero que veías era el estadio, y sinceramente pensé que era de un equipo amateur. Viajaba con el vicepresidente y le pregunté: '¿De quién es ese estadio?' Y me dijo: 'Es el nuestro'. En ese momento pensé: '¿A dónde vine a caer?'”

https://www.tiktok.com/@sandradlvd/video/7449142333993422112

El delantero, sin embargo, destacó que fue la calidez de la afición santista lo que le ayudó a disipar sus dudas.

"Todo cambió muy rápido gracias a la gente. Me arroparon desde el principio, y aunque era joven, tenía 21 años, esa conexión me ayudó a adaptarme. La cultura era muy parecida a lo que conocía, y eso me dio confianza."

¿Cuál es la trayectoria de Vuoso con Santos Laguna?

Vuoso llegó a Santos Laguna para el Apertura 2003, procedente del Manchester City, donde no tuvo oportunidades en la Premier League. En poco tiempo, se convirtió en uno de los máximos referentes del club. En 2005, fue bicampeón de goleo de la Liga MX, consolidándose como uno de los delanteros más temidos del torneo.

En su segunda etapa con Santos, logró el título de liga en el Apertura 2008, confirmando su estatus de ídolo en el equipo.