Matías Grande no pudo en octavos de final de Tiro con Arco

Con una Plaza de los Inválidos atiborrada de franceses, el mexicano Matías Grande sucumbió en la ronda de octavos de final ante el local Baptiste Addis, dentro de los Juegos Olímpicos París 2024.

El partido lo inició el azteca con un 9, por un 10 del galo. Luego afina la puntería y marca dos de 10 por dos 9 del europeo, son sets intensos en donde ninguno sede el terreno.

La tercera salida es determinante porque el francés con tiros perfectos cierra su salida y el mexicano atina con un 9.

El cuarto es cardiaco, Matías marca dos centros y Baptiste dos 9. Para el quinto y último set, Matías tiró dos ochos por dos centros del rival, terminando la experiencia individual del mexicano.

En cuartos de final, Addis fue eliminado 56 por el alemán Florian Unruh. “La verdad me voy contento, sé que el partido no fue a mi favor, pero no pasa nada, le di pelea al francés, la verdad es que me sentía muy fuerte, me sentía motivado, sentía que me dejé llevar por esa emoción, esos dos ocho sí me destantearon”, contó al final del partido el mexicano.

Y es que durante el choque, llevaba bien el control, tenía la oportunidad de llegar a los cuartos de final, “me dejé llevar, son cosas que siempre hay que aprender, hay que aprender a manejar esas emociones, la verdad me voy contento, no hay más nada que decir, estoy feliz de mi desempeño en estos Juegos Olímpicos”, añadió. Matías Grande jamás se rindió ante un escenario pletórico, lleno de emociones desde las gradas hasta el campo.

“Sé que lo di todo, sé que a pesar de esos dos ocho no me rendí, me voy con una buena flecha de aquí de París y así fue como lo hice, sí me hubiera encantado que hubiera sido la primera flecha un 10”. Con apenas 20 años de edad, Matías Grande aun tiene vitalidad para completar otro ciclo olímpico, “me voy con la cabeza en alto, agradecido por el apoyo de todos los mexicanos.

Era el último mexicano que estaba en la competencia y di lo que más pude por mi país”.

La medalla de Oro fue para Woojin Kim, quien derrotó en la final 6-5 al norteamericano Brady Ellison. El Bronce lo obtuvo el también corean Wooseok Lee, al derrotar al germano Unruh.