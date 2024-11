Matamoros enfrenta pasivo de 5 mdp en laudos laborales por demandas heredadas

Heredaron alrededor de 5 millones de pesos en laudos laborales, ya que son 47 demandas las que se tiene, de las cuales de algunas 25 0 30 corresponden a procesos de la pasada administración, dijo el tesorero municipal en Matamoros, Efraín Agüero Huitrón.

Agregó que hay demandas individuales y colectivas, incluso algunos llevan siete años o más y reconoció que varios procesos legales son de la presente administración y no descartó que de los trabajadores que recientemente de despidieron también opten por acudir al Tribunal Laboral

“Los estamos estado visitando y estamos ya en negociación del poder finiquitar, hay quienes si aceptan y otros que no, que prefieren demandar, pero siempre estamos en la mejor disposición de negociar, llegar a un acuerdo”.

Agüero Huitrón dijo que de los 266 trabajadores que se dieron de baja, hace unas semanas, al momento se ha negociado el finiquito con alrededor de 20, los cuales recibirán lo que les corresponde ante de que concluya el año, ya que para ese tipo de situaciones se cuenta con el Fondo de Fortalecimiento, el cual reciben a principios de cada mes, por lo que se van programando los cheques sin problema.

“Nos dejaron un pasivo laboral muy grande, la verdad es que el Departamento Jurídico de la administración anterior no atendía las demandas y fue echando la bolita. Hemos pagado una buena cantidad de laudos que se perdieron, porque no se atendían, no se presentaban a las audiencias y nosotros las hemos pagado”.

El funcionario declaró que incluso el Departamento Jurídico ha promovido amparos, por lo que reconoció que, también hay procesos que ellos se han “estado llevando”, pero ha habido trabajadores optan por acercarse y negociar para no alargar más años su proceso

“Si hay quienes nos han demandado en esta administración, pero al final llegamos a un acuerdo, para que ya no trasciendan los asuntos, pero los que llevan muchos años, hemos hecho negociación con algunos, en donde se les dice que ya llevan mucho tiempo y es mejor llegar a un acuerdo y cerramos, la verdad es que el Departamento Jurídico ha hecho un muy buen trabajo y han ido avanzando porque hay demandas que se tienen en conjunto y otras individuales y la verdad es que se va platicando y la idea ir cerrando esas demandas”.