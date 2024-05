Masters of the Universe: ¿quién es Nicholas Galitzine, el actor que interpretará a He-Man?

Una excelente noticia para los fans de He-Man, ha sido revelado el nombre del actor que interpretará el mítico personaje animado que marcó la vida de los niños en los años 80. De acuerdo a información del portal Variety, es Nicholas Galitzine el seleccionado para dar vida al bárbaro rubio.

Galitzine es una de las grandes promesas del Hollywood actual, después de su éxito con las cintas de Prime Video, Rojo, blanco y sangre azul (2023) y la más reciente The idea of you (2024), en donde comparte créditos con Anne Hathaway.

La película de Masters of the Universe, es una producción de Amazon MGM Studios y Mattel, será dirigida por Travis Knight, director de Bumblebee.

La fuente señala que la realización de una película live action de Master of the Universe ha costado un “tortuoso” viaje de dos décadas, en un principio el proyecto fue creado en Warner Bros., pasó por Sony y luego llegó a Netflix, sin embargo, el gigante del “streaming” canceló la película en el año 2023 debido a que surgió preocupación en torno a los costos producción.

El proceso para realizar la película también pasó por varios directores, pues en un momento se consideró al cineasta John Stevenson, director de Kung Fu Panda; así como a Jon M Chu, director de Wicked; y el director de Los Ángeles de Charlie, McG y el dúo detrás de La ciudad perdida, Aaron y Adam Nee.

Desde el 2007 se ha tratado de llevar a cabo esta cinta, sin embargo, ha sido finalmente con Amazon MGM que la cinta verá la luz.

La fecha de estreno programada es el 5 de junio de 2026.

Cabe señalar que previo a la selección de Nicolas Galitzine como progranista, el papel había quedado en manos de Kyle Allen, sin embargo, Variety señala que se desconocen los motivos por los que fue descartado.

¿Quién es Nicolas Galitzine?

Nicholas Dimitri Constantine Galitzine, conocido simplemente como Nicholas Galitzine, nació el 29 de septiembre de 1994 (29 años de edad) en Hammersmith, Londres.

Su primer papel en una película ocurrió en la cinta The Beat Beneath My Feet en el 2014, junto al fallecido Luke Perry, además de colaborar en la banda sonora de la película.

En 2015 apareció en la serie de televisión Legends de TNT. Fue nombrado "Estrella del mañana" por Screen International. Ese mismo año protagonizó la comedia con temática LGBT+, Handsome Devil.

En 2017 obtuvo un papel importante en la serie de terror de Netflix, Chambers, sin embargo, fue cancelada tras una temporada.

Para el 2020 volvió a interpretar a un personaje LGBT+ en la película remake de The Craft.

En 2021 protagonizó junto a Camila Cabello la película musical Cinderella, en donde dio vida al príncipe Robert. En esta cinta aprovechó su talento musical y cantó en siete canciones del soundtrack.

Lanzó en 2022 su primer sencillo como cantante que llevaba por nombre Comfort.

En ese mismo año protagonizó junto a Sofia Carson la película Purple Hearts de Netflix.

Otro papel importante lo obtuvo en 2023, en la aclamada comedia Bottoms.

Sin embargo, el actor recibió mayor atención tras protagonizar la comedia romántica gay, Red, White & Royal Blue, que se basa en el libro publicado en el 2019 del mismo nombre. La película se estrenó Prime Video y se convirtió en todo un éxito.

Su más reciente estreno cinematográfico es The Idea of you, en donde se le puede escuchar también cantar en el soundtrack.