MasterChef Celebrity: Molestia en fanáticos por interrumpir su final por La Academia

La final de MasterChef Celebrity dejó un sabor agridulce en los espectadores de la competencia.

Este domingo 21 de julio se llevó a cabo la Gran Final de la competencia MarteChef Celerity, donde 20 participantes mostraron sus mejores dotes dentro de la cocina más famosa de México.

Sin embargo, fue la actriz Rossana Nájera la máxima ganadora de la competencia, luego de derrotar a Jawy Mendez y a Ferka Quiroz en una intensa batalla, la cual consistió en realizar un menú de tres tiempos para los chefs.

Pero, pese a que la ganadora fue la favorita de casi todo el público, televidentes se mostraron bastante molestos debido a la interrupción tan abrupta que hubo luego de anunciar a la ganadora de esta temporada.

Y es que, después de que Claudia Lizaldi proclamara a Rosanna como la ganadora de 1 millón de pesos, solo se vieron escasos segundos de ella celebrando junto a sus compañeros, para después pasar repentinamente a la nueva temporada de La Academia sin previo aviso.

Esto provocó un sin fin de reacciones negativas entre usuarios, quienes, a través de las redes sociales de la competencia, mostraron su descontento ante el abrupto final que tuvo MasterChef, asegurando que no pusieron ni siquiera los comentarios ni felicitaciones a Rossana.

"No se vale, no nos dejaron disfrutar del triunfo de Rossana, nos quitaron toda la emoción", "Ni llorar a gusto dejaron", "Que falta de respeto no darle el tiempo al aire a este merecido triunfo, y a nosotros la audiencia que los siguió todas estas semanas", "Se tardaron más abriendo el sobre que festejando el logro de Rossana", "Suban aunque sea las reacciones", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Hasta el momento la producción de MasterChef no ha dado declaraciones al respecto.