Maryfer Centeno en polémica por decir que solo quiere vivir los años que vivan sus perros

Maryfer Centeno desató la polémica luego de confesar que le gustaría vivir solo los años que sus mascotas vivieran: "Ese es el único tiempo que me interesa vivir".

Fue durante una entrevista con el youtuber Ryan Hoffman que la grafóloga se encontraba hablando sobre su experiencia en esta rama, así como experiencias vividas en los distintos medios y programas donde ha sido invitada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue cuando Maryfer Centeno confesó que le gustaría vivir solo el tiempo que sus perritos vivan.

Todo comenzó cuando la mujer comentó que la muerte de su perrito llamado Yorkie la hizo más fuerte y resistente a las adversidades.

"Antes de la muerte de Yorkie yo era mucho más vulnerable, y mucho más susceptible, después de su muerte me hice más fuerte. Yo no tengo hijos ni mi esposo, entonces no tenemos hijos biológicos, tengo perros".

Tras esto, la también influencer confesó que le gustaría vivir solo los años de sus perritos, quienes actualmente tienen 4 y 5 años.

"Cuando nos casamos, llegó Yorkie como al mes, Yorkie nos cambió la vida, nos humanizó, y cuando él murió yo pensé que me iba a morir, el tema es que aquí sigo, y ahora tengo que vivir unos quince años más para poder estar con mis bebés Yorkies, El tiempo que (mis actuales perros vivan) es el tiempo que me interesa vivir", soltó.

"A lo mejor llega otro perro en el inter y tengo que vivir otros quince, no soy alguien que se aferra a estar viva, no me aferro a eso, ni a la aprobación, ni a pertenecer".

Estas declaraciones provocaron todo tipo de reacciones en redes sociales, donde usuarios aseguraron que Maryfer necesitaba ayuda psicológica.

"Me alarma lo de su situación con los perros y los 15 años de vida más", "Que bonito debieron sentir los padres, familia y el supuesto esposo (suponiendo que no sea imaginario) al escuchar que para ella lo único importante y que la mantiene con vida son sus perros. Yo no puedo empezar a imaginarme lo vacío, triste y miserable que debes estar para expresarte así. Ojalá vaya a un psicólogo....de verdad lo necesita y se nota", "Yo amor y adoro a mis perros, pero no hay que negar que la chica tiene un problema", "Definitivamente ella necesita ayuda", comentaron algunos.