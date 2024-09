Marisol del Olmo, lista para volver a Torreón

La actriz, Marisol del Olmo, recuerda a Torreón porque tuvo un novio lagunero. Aunque esa relación forma parte de su pasado, le emociona volver a estas tierras porque le encantan y qué mejor si se trata de trabajo.

La artista habló con El Siglo de Torreón sobre su participación en la obra Mamma Mia!, que la hará volver a la Comarca este 2 de octubre y de su labor en la telenovela El Ángel de Aurora.

"Vamos a ir a Torreón a presentarles Mamma Mia!, me da una gran emoción poder llevarles esta gran historia musical".

Para la actriz, es fascinante poder hacer teatro y televisión, justamente como le está ocurriendo en estos momentos.

"Es divino hacer teatro. Me encanta poder estar en Mamma Mia!, una obra muy luminosa. Es la música de ABBA contada a través de una historia. Creo que es la primera obra de teatro que te cuenta una trama con música como hoy en día, Mentiras u Hoy no me puedo levantar", dijo.

La entrevistada mencionó que la puesta en escena, además de contar con clásicos del grupo sueco, trae mensajes positivos.

"Nos enseña la importancia de la familia y del amor entre amigos. Habla de los papás, de los hijos. Por momentos, van a llorar y de repente van a estar cantando o bailando con alguna canción.

"Es un gran espectáculo que no se pueden perder. Algo que de igual manera me emociona es que hace bastante tiempo que no salía de gira y en verdad que ya necesitaba esto y qué mejor que esta gira nos lleve a Torreón".

Por otro lado, la actriz explicó que El Ángel Aurora es un proyecto que la mantiene con una sonrisa de oreja a oreja.

"Estoy emocionadísima porque es una historia muy linda en la que tengo compañeros increíbles. Verla al aire ha sido una bendición. Estoy enamorada de este proyecto y de mi personaje".

En esta producción de Roy Rojas, el papel de Marisol es de la villana "Jezabel Campero", hermana de la protagonista, "Aurora" (Natalia Esperón).

"Ella pelea por el amor de sus papás con 'Aurora' y para acabarla, su padre es un hombre muy machista y muy lastimado. Es un personaje que está muy bien escrito y delineado. Pienso que en la vida real todos los hermanos tienen conflictos, guardan rencores o buscan estar en competencia".

RETO

Reconoció la actriz, que construir este rol se ha vuelto un reto que está disfrutando bastante. En el capítulo dos se mostró cómo es que 'Jezabel' y 'Aurora' rompen la relación y empiezan una especie de guerra.

"Todo personaje es una prueba para uno y más cuando son villanos, porque debes encontrar de qué manera vas a enfatizar con todo ese miedo y esos enojos de ellos.

"Lo más difícil siempre es defender a un antagonista; por ejemplo, yo debo pensar que 'Jezabel' no es tan mala y esa es la principal mentira que me tengo que contar porque, pues ella hace cosas que lastiman a las demás personas", externó.

Aceptó en la entrevista Marisol que los antagónicos, casi siempre perduran en la memoria de los televidentes.

"La verdad es que he tenido la fortuna de hacer villanas que siempre tienen un plus. En el caso de 'Jezabel' ya hasta tiene sus frases que a la gente le han gustado, es más, yo creo que todos llevamos una 'Jezabel' dentro".

Por otro lado, la artista mencionó que pese a que ya cuenta con un buen camino recorrido en los escenarios, siempre está en la búsqueda de algo más.

"En todo momento me he considerado una persona afortunada, ya que siempre he estado en proyectos lindos y no siempre es fácil escogerlos. En este momento, 'Jezabel' me viene muy bien a mi vida y me está enseñando a jugar de manera distinta. Cada papel me ha regalado momentos inolvidables".

Del otro lado de la balanza, la carrera de la actuación ha traído algunos contratiempos a la actriz, en especial con la familia. Tiene dos hijos que se encuentran estudiando actuación.

"Siempre es complicado, sobre todo cuando los niños están chiquitos. Es difícil dejarlos en casa porque luego uno tiene que salir corriendo a grabar, pero fíjense que en algún momento tuve la fortuna de hacer una obra con Rubén Lara, yo pasaba por una decepción amorosa, y le decía antes de aceptarla, 'Rubén, estoy muy triste y necesito arreglar mi vida', entonces él me contestó, "¿Qué prefieres, estar en tu casa con tus hijos, triste y sin dinero?, o ¿Hacer el proyecto, ganar dinero e irte con tus hijos de vacaciones?', y bueno me ayudó bastante".