Mario Bezares recuerda su roto compromiso antes de encontrar el amor verdadero

Antes de la sólida relación que ha construido junto a su esposa Brenda, Mario Bezares estuvo a punto de casarte con otra mujer que, así como él, pertenecía al medio artístico; sin embargo, la joven canceló el compromiso a pocos días de la unión nupcial, lo que rompió el corazón de Mayito.

Ayer, las y los habitantes de "La casa de los famosos" llevaron a cabo una dinámica de pregunta y respuestas, en la que Karime Pindter se encargó de leer tres preguntas, que cada una y uno de ellos debía desarrollar con una experiencia relacionada con su vida personal.

Sentados alrededor de una fogata, el team "Mar" contó sus experiencias desafortunadas en el amor, respondiendo a la pregunta de quién les había llegado a romper el corazón.

Fue entonces que Bezares rememoró que cuando su carrera en el medio artístico seguía en ciernes sostuvo una relación formal con una joven cantante, a la que le entregó anillo de compromiso.

De acuerdo con su memoria, era una relación muy próspera, desprovista de cualquier tipo de conflictos, hasta el día en que comenzó a experimentar celos que nunca antes había sentido.

Esto ocurrió cuando Mario se percató que su novia tenía muy buena relación con un bailarín de origen italiano con el que estudiaba, lo que desató una discusión entre los dos, generando que la joven lo terminara a poco de que se acercase el día de su boda.

Tras reflexionar, Mario la contactó dos días después para disculparse y buscar una reconciliación, pero su ex tuvo un no rotundo como respuesta.

"Me dijo: '-Siempre no me caso, no quiero, ya no, no tengo nada que pensar', me salí de su casa", dijo y recordó que se puso a llorar de manera inconsolable.

Para Mayito fue muy complicado lidiar con la ruptura y fue Angélica Ortiz, la abuelita de Angélica Vale, la que le dio un consejo muy sabio, que llevó a la práctica.

"Me dice: '-Ay papacito de mi vida, las relaciones amorosas son como una obra de teatro, igual puedes durar 900 representaciones, un año, dos años o igual puede durar seis meses, se cierra el telón y preparas una nueva temporada, se abre de nuevo el telón y es maravilloso, caray, así que ni te preocupes'", le dijo.

En ese momento, Bezares se cambió en look, se perforó una oreja y atravesó su duelo con el apoyo de su hermano Rodolfo, aunado a la gran cantidad de oportunidades de trabajo que se le presentaron, lo que ayudó a dejar el recuerdo de su ex atrás.

Pero eso no fue todo, pues un día volvió a la casa de la joven para visitar a su exsuegra, quien siempre le conservó gran cariño al conductor, y su ex le confió que el concepto musical en el que participaba, que se llamó Dominó, no prosperó.

Mario creyó que era una factura del destino, se despidió de su expareja, cayendo en la cuenta que al verla no conservaba ya ningún sentimiento de amor.

"Mira cómo son las cosas, me encontré al amor de mi vida, Brenda, y le doy gracias a Dios, a mi reina preciosa que amo", concluyó.