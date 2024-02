Marihuana, droga de mayor consumo en La Laguna de Durango

En cinco décadas, la marihuana nunca había estado en primer lugar de consumo, superando tanto el tabaco como el alcohol en el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de La Laguna Durango, donde además se reporta esta sustancia como droga de inicio.

Se trata de las cifras con las que cerró el CIJ Laguna el 2023, en las que se contempla a un niño de 11 años de edad como el paciente más joven atendido el año pasado por consumo de marihuana.

Patricia Ruvalcaba, directora del Centro, con sede en Ciudad Lerdo, comentó: "sorpresa para mí porque no había sucedido, porque generalmente los consumos de alcohol y tabaco estaban en primer lugar. Cerramos el 2023 con la marihuana en primer lugar. De hecho, desde hace tiempo era una de las sustancias, junto con el alcohol y el tabaco, que estaban siendo ya drogas de inicio".

La directora dijo que, para el cierre del 2022, el consumo de la marihuana estaba acercándose al del alcohol como "droga lícita", hecho que se alcanzó hasta el año siguiente.

De acuerdo con lo manifestado por los pacientes, es su fácil acceso y sobre todo su falsa idea de que es una droga no tan dañina, lo que ha generado el incremento en su consumo.

Ruvalcaba incluso dijo que de los 287 pacientes que llegaron por consumo de drogas, el 50 por ciento lo hizo por el consumo de marihuana o "mota", como lo llaman, siendo el grueso de la población de los 15 a los 19 años de edad, en un 40 por ciento.

"Toda esta información de que la marihuana es medicinal, que no pasa nada, como toda esta información que ha habido…ha habido mucha confusión, los muchachos piensan que como se ha discutido que es muy medicinal, te fumas un churro y no pasa nada. No es así", aclaró la directora general.

Sin embargo, aseguró que ninguna de las sustancias como el alcohol y tabaco está ubicadas dentro de las drogas legales, "ninguna es una sustancia noble, es decir, que no haga daños a la salud", recalcó Ruvalcaba.

En tanto que el consumo del cristal, en La Laguna de Durango se ubicó en el lugar número cuatro, por debajo de la marihuana, alcohol y tabaco.

CENTRO ATENDIÓ A 417 PACIENTES

Al cierre del 2023, fueron 417 los pacientes atendidos, de los cuales 300 fueron por primera vez. De este total, 130 pacientes acudieron al Centro de Integración Juvenil en busca de ayuda por salud mental, de los cuales ninguno refirió problemas por consumo de drogas.

De estos pacientes de salud mental, servicio que se activó tras la pandemia del covid-19, la constante fue por problemas de depresión y ansiedad, siendo el 61 por ciento principalmente por depresión.

Este 2024 registra apenas unos 35 pacientes, de los cuales solo 10 son por salud mental, el resto por consumo de drogas. En este inicio de año, son el alcohol y el tabaco las drogas legales de mayor consumo, seguidas por la marihuana.

11 añosde edad fue el paciente más joven que ingresó en 2023 al Centro por consumo de marihuana