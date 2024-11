Maribel Guardia rinde homenaje a su hijo Julián con altar

Maribel Guardia compartió recientemente un conmovedor homenaje a su hijo Julián, fallecido en 2020, al crear un altar de muertos en su memoria. La actriz y cantante, conocida por su carisma y su talento, utilizó sus redes sociales para mostrar el altar, que refleja su profundo amor y añoranza por su hijo.

En la publicación, Guardia compartió imágenes del altar decorado con flores, fotografías y objetos significativos que evocan los recuerdos de Julián. “Siempre en mi corazón”, escribió Maribel en la descripción, transmitiendo la emoción que siente al recordar a su querido hijo. Este tributo no solo honra su memoria, sino que también resalta la importancia de las tradiciones mexicanas, especialmente durante la celebración del Día de Muertos.

Julián Figueroa, hijo de Maribel, falleció a los 27 años debido a problemas cardíacos, dejando un vacío en la vida de su madre. Desde entonces, la actriz ha mantenido viva su memoria, dedicando diversas actividades y publicaciones a su recuerdo. Maribel ha expresado en múltiples ocasiones lo difícil que ha sido enfrentar su ausencia, pero el altar que preparó es una forma de celebrar su vida y su legado.

"Mi niño amado te hice este altar porque a ti te encantaba esta tradición. Yo no creo que vengas a verme solo el día de muertos, porque la realidad es que vives en la mitad del corazón que me dejaste, siempre te siento muy cerca de mí. Bajo las estrellas y el misterio de la vida y de la muerte, tu luz siempre vivirá conmigo hasta que Dios en su infinita bondad nos vuelva a juntar. Te amo cada día más, quien diría que la muerte no puede matar el amor", reflexionó.