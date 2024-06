Mariana Seoane, feliz por la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Todo parece indicar que la actriz y cantante, Mariana Seoane, está muy feliz de que Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Recientemente, la amiga del lagunero, Pablo Montero, publicó una fotografía en donde ella aparece con la nueva pareja de enamorados.

“¡Qué siempre viva el amor!”, posteó Mariana junto a la imagen. Etiquetó a los cantantes y a otros más como los actores Eva Cedillo y Julián Gil.

Seoane desactivó comentarios, y es que como es sabido a los intérpretes les han llovido comentarios, en su mayoría, negativos, desde que dieron a conocer su romance.

Tras publicar la imagen, Mariana tuvo un breve encuentro con la prensa, Aeguró que no sabía que Nodal y Ángela eran novios, pero aplaude la noticia.

"Pues se ven felices, que viva el amor; no es que lo supiera (el romance), es que venimos a ser felices, uno no sabe lo que hay detrás, es muy fácil especular y decir miles de cosas, pero la realidad sólo ellos lo saben; yo creo que hay que respetar porque no sabemos la verdadera historia, pero ¡que viva el amor siempre!, porque el amor es el motor más hermoso, es el quinto elemento, es lo que nos hizo felices".

Seoane reiteró que los vio felices a ambos y que cuando la hija de Pepe Aguilar apareció en el escenario la locura en el recinto se hizo presente porque "se respiró amor".

"Yo los vi felices, el Auditorio se cayó, cuando ella salió se respiró amor, él se veía tan feliz, ¡qué bonito!", expresó la cantante.