Mariana Echeverría rompe en llanto en programa Hoy tras enfrentar a Andrea Escalona 

Mariana Echeverría acudió como invitada al foro del programa matutino Hoy para pedir disculpas y encarar a Andrea por afirmar dentro de La Casa de los Famosos México que había una mala relación entre ella y Arath de la Torre.

Al aclarar que la Andrea a la que se refería era a Escalona, la conductora no pudo ocultar su molestia y enfrentó a Mariana, diciéndole que todo lo que había dicho era una mentira, pues su relación con Arath era muy buena.

“Te digo algo, es alguien que yo quiero, respeto, admiro, que es mi amigo, que es amigo del tenorio, que estuvo en la muerte de mamá, estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien, Mariana, con quien tengo una relación estrecha de cariño y que siempre he estado con él, es Arath”, expresó Andrea Escalona.

La cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México, admitió que sus declaraciones dentro del reality estuvieron fuera de lugar y rompió en llanto al decir que ahí adentro, encerrada, la realidad es otra.

“Al final no es motivo de pelear, es motivo de decir, se habló sin fundamentos, se dicen muchas cosas ahí dentro que a lo mejor no es cuestión de pelear ni de arrancar cabezas, es cuestión de concientizar.

No se puede juzgar algo que no se ha vivido, entiendo tu molestia y te pido una disculpa. No sé en qué te pueda afectar, no te va afectar ni te vas a pelear, aquí la más afectada y sin victimizar, soy yo, vengo a dar la cara y a pedir disculpas ", dijo Mariana mientras rompía en llanto.