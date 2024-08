Mariana Echeverría podría perder su trabajo en Televisa; 'le leyeron la cartilla'

Después de que su participación en La Casa de los Famosos México 2 no fuera del agrado del público, ni de sus compañeros de trabajo, todo apunta a que la televisora le ha “leído la cartilla” y estaría en riesgo de perder sus oportunidades en la pantalla.

Según lo publicado este martes por la revista TV Notas, Mariana Echeverría fue advertida para que cambiara de actitud tras salir del reality show como la cuarta expulsada.

“La mandaron llamar y le dijeron que tenía que cambiar de actitud, si no, las cosas no iban a quedar bien para ella. El punto es que ella sigue pensando que siempre actuó bien y que no debe cambiar. Eso es lo que está molestando”, reveló una fuente de la revista.

Los comportamientos del pasado que ha tenido Mariana con sus compañeros y excompañeros, se han vuelto una batalla en el presente para Mariana Echeverría.

VER MÁS Mariana Echeverría publica mensaje de despedida; ¿se retira de los medios?

“Aunque ella ha pedido disculpas, la gente no le cree y sus bonos van a la baja”.

Además de hacerse de palabras con Andrea Escalona, Mariana también se habría enfrentado al productor del programa Cuéntamelo Ya!, Nino Cancún, pues tras ser exhibida por su comportamiento en La Casa de los Famosos, “salió de ahí insultando a la producción”.

Mariana Echeverría estaría urgida de que la liberen de sus compromisos en las galas del reality, para regresar a León con su familia, pero tiene que cumplir por compromiso firmado, “lo que sí pudo hacer fue cancelar las entrevistas que tenía pactadas con programas externos a la empresa”.