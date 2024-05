María Rojo recibe máximo galardón

a actriz María Rojo, cuya carrera abarca más de 50 años en la industria participando en televisión, cine y teatro, recibió este viernes 17 de mayo el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Veracruzana (UV) durante la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU).

De acuerdo con informes locales, este reconocimiento fue otorgado a la protagonista de Danzón en la edición número 29 del evento en Xalapa, en reconocimiento a su posición como una de las artistas más influyentes de su generación.

El Doctorado Honoris Causa, cuya traducción del latín es "por causa de honor", es un título honorífico reservado para individuos destacados que han realizado contribuciones significativas en un campo específico. En el caso de Rojo, el pleno del consejo universitario general de la UV reconoció su papel en el enaltecimiento del arte, la cultura y la identidad nacional, especialmente en el ámbito del cine.

María Rojo, quien también ha sido galardonada con 14 premios internacionales y el Ariel de Oro 2020, compartió sus sentimientos sobre este reconocimiento en una entrevista con "La Vanguardia de Veracruz", expresando: "El Honoris Causa, el mejor que me han dado en la vida y mira que me han dado el Ariel, me han dado una sala en la Cineteca, me han dado premios internacionales, me han dado Cannes. Pero regresar a Xalapa es una emoción grande. Por eso me vine a recordar".

Veracruz tiene un significado especial para la actriz, ya que es el lugar de descanso final de su madre y donde también tiene otros familiares. Además, tuvo la oportunidad de capturar la esencia de este lugar con su película Danzón, la cual, según mencionó en otra entrevista, es su película favorita y fue filmada en el puerto de Veracruz.

Por otro lado, María Rojo destacó el papel de la mujer tanto en las artes como en la política, aunque reconoció que la lucha por la igualdad continúa.