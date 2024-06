María José, una artista muy

Y esta próxima vez seguramente no será la excepción. La llamada "Josa" se encuentra lista para presentarse este 15 de junio en el palenque de la Expo Feria Gómez Palacio.

De nueva cuenta, la exKabah charló con El Siglo de Torreón. En esta ocasión para hablar de su show y de su próximo tema inédito que dará a conocer junto con Ana Bárbara.

"Ya conozco bien La Laguna. Ahora voy al lado vecino de Torreón. Me da gusto ir en formato palenque porque tiene un sabor muy distinto a los estadios o teatros. Siempre digo que los conciertos en grande son como Instagram con filtro y los palenques es tu foto como saliste, al natural", expresó.

Opinó la artista que una presentación en redondel es también emocionante porque le permite vivir emociones con sus fans de una manera directa.

"El talento se pone al desnudo en un palenque. Es un 360, es una cosa deliciosa en donde estás en el centro de la energía de todos. Disfruto mucho tales actuaciones porque permiten que el artista sea más neta. No hay tantas luces, tanta producción.

"Aquí se fusionan talento, actitud de cantar o bailar y pasarla muy bien. Es un show dinámico en el que no paramos. De una vez les digo que se vayan en tenis y con ropa fresca, nada de que con sus tacones de 15 centímetros. Asistan con esa persona con la que ustedes se sientan a gusto porque los conciertos son una terapia, una catarsis", contó.

En ese sentido, la nacida en Ciudad de México recomendó a sus fanáticos que busquen en Spotify el "set list" de la gira Libertad con la idea que se vayan bien informados al evento.

"Son como 34 canciones. Ya pueden ir viendo cuáles les gustan o cuáles no para que ahí aprovechen y se vayan por bebidas o a los sanitarios".

Para la cantante de Prefiero ser su amante, regresar a estas tierras le entusiasma porque sabe bien que hay un cariño enorme entre ella y su público de la Comarca.

"Siempre me voy llena de regalos, de los jerseys de sus equipos deportivos y me llevan 'chupes' no sé por qué", comentó entre risas.

Admitió la entrevistada que su reciente gira Libertad, que trajo el año pasado a Torreón, le ha dejado gratas satisfacciones que de alguna manera marcan su carrera para bien.

"Hemos andado por todo México y Estados Unidos. Estamos cumpliendo un año con Libertad y ahorita, hemos dado inicio a una nueva etapa del tour, no es que vayamos a sacar algún nuevo concepto pronto".

María José adelantó que pronto lanzará un nuevo "track" de la mano de Ana Bárbara. Ambas dieron un adelanto en el evento Billboard Mujeres en la Música 2024, que se celebró recientemente.

"En una semana voy a estrenar este tema con Ana Bárbara. Se llama Ni rey ni santo. Me emociona porque el 6 de septiembre cantaré en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y ya podré entonarla ahí, en donde también tendré invitados. Yo la busqué a ella para solicitarle la canción y terminamos grabándola juntas".

Reconoció la "Josa" que todavía no sabe si saldrá un siguiente material completo.

"En la oficina me han dicho que no sacaremos un álbum en forma, pero la neta no sé. Son tantas melodías las que vienen que capaz que si lanzamos un disco. Hay 'tracks' de Paty Cantú, de José Luis Roma, de la misma Ana Bárbara y otros autores".

María José admitió que no para, sin embargo, su audiencia y su familia, son los motores que la motivan día a día.

"Hago malabares habidos y por haber. Ando con la gira, sencillo nuevo, las presentaciones, la labor de ser madre. Está fuerte, pero ahí voy", sostuvo.

Las mujeres han hecho una gran labor en la música y otras actividades, pero para la "Josa" aún hay mucho qué hacer, según analizó en la charla.

"El empoderamiento femenino se encuentra en pañales. Durante mucho tiempo la mujer era nada. Ahora que hice a María Magdalena en Jesucristo Superestrella y al ahondar más en la historia, me di cuenta de situaciones tan complicadas que vivían las mujeres.

"No podían sentarse en la mesa con los hombres, no podían escribir o estudiar. Una mujer que quisiera salir adelante por sí sola era considerada una loca, una sexoservidora o una hereje porque la mujer tenía que estar siempre acompañada de un hombre, así que para mí es un honor ser partícipe de esta lucha por la igualdad".