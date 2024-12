María Angélica dedica 42 años de su vida a labor en ISSSTE

María Angélica González Cruz es enfermera especialista en Terapia Intensiva y desde hace 42 años trabaja en el Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE de Torreón. Hoy tiene sentimientos encontrados por la migración al nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), pero también porque en enero de 2025, espera iniciar su trámite de jubilación.

"Yo me quiero jubilar de aquí del Galindo Chávez, el hospital me dio mucho y me siento sumamente bendecida, tengo muchas satisfacciones de mi trabajo en Terapia Intensiva con los pacientes críticos y aunque lo voy a extrañar mucho, ya es tiempo el de retirarme, quiero hacerlo contenta y sana para disfrutar una nueva etapa. Aquí termina mi vida laboral en el ISSSTE, primeramente Dios", dijo la enfermera, con la voz entrecortada.

María Angélica, recordó que ingresó a la clínica en septiembre de 1982, dos años después de que el Instituto otorgara al Hospital General el nombre del doctor Francisco Galindo Chávez, siendo director general del ISSSTE, el médico Carlos Riva Palacio Velasco.

Dijo que extrañará la rutina, el trato con la derechohabiencia y con el personal de salud con quienes convivió durante más de cuatro décadas; citó a los médicos Aldo Morones y Horacio Armando Romero Ocho.

Ayer, María Angélica, de 62 años de edad, utilizó su vestimenta blanca con un chaleco en color azul y su cofia; sus compañeras de trabajo le tomaron una fotografía simulando su última checada de asistencia laboral.

Sobre la migración al HRAE, comentó que aunque le da mucha tristeza y resulta un duelo difícil de atravesar, está muy contenta porque desde hace muchos años, se estuvo luchando por la construcción de un nuevo hospital para mejorar la atención que se brinda a los usuarios así como las condiciones laborales.

Fue el pasado 21 de noviembre que se cumplieron 60 años de la inauguración del Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE, ubicado frente a la Alameda Zaragoza del municipio de Torreón y cuya población derechohabiente inicial amparada fue de 30 mil personas. Al 31 de diciembre de 2011, la cifra se incrementó a 70 mil 074 derechohabientes y en octubre de 2023, el Instituto informó que tenían inscritos a 110 mil.