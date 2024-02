Marco Manero comparte su nueva colección titulada ‘Maneroween’

Es un orgullo que el reconocido diseñador de moda para caballero Marco Manero sea lagunero.

Sus creaciones están presentes con celebridades de talla internacional y cada vez pisan más fuerte en los escenarios y pasarelas.

Marco Antonio Moreno Olivares, es su nombre de pila, quien está por lanzar su colección más grande este 29 de febrero, titulada ‘Maneroween’.

Su ropa es lucida por celebridades del mundo del espectáculo como Carson Kressley, Poncho Denigris, Lamda García, Emilio Osorio, Christian Chávez, Gabriel Soto, entre otros.

Es un diseñador que ha mantenido vigente su marca a lo largo de casi 13 años, que es lo que tiene Marco Manero Menswaer.

Al diseñador le apasiona lo que hace y se siente muy orgulloso de vivir de la moda. Es feliz porque todos los días se levanta con la ilusión de continuar creando prendas.

En entrevista para Rostros nos compartió algunas de sus experiencias y todos los detalles de su nueva colección.

¿Cómo nació tu gusto por el diseño de modas?

En mi familia nadie cose ni se dedica a nada creativo. Mi abuelo paterno pintaba con material que él mismo hacía, también tallaba juguetes con madera, creo que de ahí saqué la creatividad.

El gusto por la ropa partió cuando estaba en secundaria, que quería verme diferente a mis compañeros y a la par comencé a ver el programa de televisión ‘La Academia’ y me volví fan. Me gustaba ver la ropa que los participantes portaban y comencé a dibujar lo que me gustaría que ellos usaran. Se los mostraba a mis compañeros de clase y me preguntaban por qué lo hacía y solo les decía que me gustaba hacerlo porque al escuchar la música me daba ideas, me imaginaba los colores, los tipos de telas.

Esto lo hacía en mi tiempo libre, sin intensión de llevarlo a la realidad.

No sabía que existía la carrera de diseño de modas, sino que fueron mis compañeros de prepa quienes me orientaron a hacerlo por los gustos y habilidades que tenía. Fue así que entré a estudiar moda en una academia aquí en Torreón y desde que entré supe que quería diseñar ropa de caballero.

¿Por qué eres conocido como Marco Manero?

Buscaba un nombre diferente, especial. Manero es un apellido italiano, pero yo lo saqué de la película Fiebre de sábado por la noche, de 1978, donde John Travolta interpreta a Tony Manero, trae un traje blanco y baila en una pista.

Esa época de los 70 me encanta, la música, la estética de la ropa.

El personaje trabaja por adquirir ese traje, y al obtenerlo acude a la pista de baile y es la sensación, como porta la ropa y como todos quieren ser él. Eso es lo que deseo transmitir con cada una de las prendas de Marco Manero Menswear, que quienes las porten atraigan las miradas por lo adecuado a la ocasión a donde acuden.

Además, Manero se escribe casi con las mismas letras de Moreno e identifica perfecto mi gusto a la época disco.

¿Cómo fue el proceso para que tus diseños tengan presencia Nacional e Internacional?Mientras estudiaba a la par me trasladaba a la Ciudad de México para estar presente en las semanas de la moda, sabía que tenía que hacer ruido para poder llegar a artistas que era mi sueño por cumplir. Creo que se dio solo, siempre mostré mi trabajo por redes sociales y los artistas llegaron.

También fueron solicitando mi ropa para venta o préstamos a nivel nacional e internacional, para eventos, alfombras, programas.

¿Qué significa para ti como diseñador que famosos luzcan tu sastrería?

Es sorprendente. Con la temática de los préstamos donde los diseñadores muestran su trabajo a través de la celebridad es algo que me ha funcionado muy bien. Así he llegado a grandes artistas.

Uno de los primeros préstamos que hice fue al grupo La Ley y a partir de ahí fueron llegando cosas para editoriales y más. Por ejemplo, el llegar al reality show RuPaul”s Drag Race fue increíble, donde vestí a Carson Kressley, uno de los jueces; en La casa de los famosos, los participantes lucieron mis prendas y muchos artistas más que han confiado en mi trabajo.

Me han abierto puertas para vender en todo México, Australia, Estados Unidos y otras partes más.

¿Cómo se caracterizan tus diseños?

Yo le llamo sastrería alterativa porque inicié haciendo sacos y ropa sastre con telas que no eran convencionales para la sastrería o para hombre. Me inspiro en los desfiles de alta costura de mujer, pero lo aterrizo a diseños para caballero. Son diseños para todos los gustos masculinos e igual para cualquier preferencia, inspirados en algo muy personal, en películas, caricaturas… todas las colecciones cuentan una parte de mí.

¿Qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado?

No es una carrera fácil. Al inicio mi papá no quería que estudiara esto y mi mamá me ayudó a pagar los estudios de diseño de modas y después me apoyó con el dinero para invertir en la primera colección, para las fotografías, y después poco a poco ir aprendiendo de la mano de negocios y administración para ir a crecer poco a poco.

También es difícil que te volteen a ver en otras partes del país, cuando dependes de terceros, la venta en tiendas en línea a veces te defraudan o cuando no llega un envío a tiempo o la paquetería te lo pierde.

¿Cómo te sientes de lo que has logrado?Estoy muy orgulloso de estar donde he querido estar, de vestir a quien he querido vestir, de artistas, de estar vigente y disfrutar lo que hago.

Platícanos sobre tu nueva colección a lanzar este 29 de febrero

Quise lanzarla ese día por ser año bisiesto, es un día raro y la colección es algo diferente.

Se titula ‘Maneroween’, y hace referencia a Halloween que me encanta. Es una colección que he estado preparando desde hace dos años, compuesta por 35 looks, donde me inspiré en las películas de terror Scream 1, Beetlejuice, Halloween y Halloween III, porque fueron películas que vi de niño y tengo recuerdos muy grabados de esos momentos. Me hicieron que me gustara Halloween, que cada año me disfrazara, esperaba esa fecha y las decoraciones eran lo máximo.

Los colores de la colección son por inspiración de las calles, las decoraciones que se ven en las películas de Halloween, la máscara de Scream, la combinación del morado con el negro, el anaranjado, las calabazas, los brillos, las hojas secas, en los atardeceres rojizos… en eso me basé.

Es una colección para celebrar Halloween todo el año.

¿Dónde encontramos tus diseños?

Se encuentran en línea y para gente de Torreón que necesite algo a la medida, los cito para detallar el diseño, las telas, la cotización y pruebas. Y la venta para todo el país y el extranjero es en línea.