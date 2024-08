Marco Flores se pronuncia tras polémica con sus músicos durante show

Hace unos días trascendió en las redes sociales un video de Marco Flores que provocó las críticas de los internautas hacia al cantante, ya que en las imágenes se le ve golpeando en repetidas ocasiones a sus músicos durante un evento celebrado en la Feria Nacional Potosina.

Las grabaciones de aquella noche, muestran al líder de la Banda Jerez en posible estado inconveniente, cuando se le encima a sus músicos, y además lanzó sus instrumentos.

Ante los malos comentarios que su comportamiento generó por parte de los usuarios en Internet, el artista decidió pronunciarse sobre el maltrato a sus colegas.

“Yo estaba contento. Varios de mis músicos nos amanecimos. Fue un eventazo. Estuvo muy bonito (romper el ramo) es una tradición. Yo amo a mis músicos. a mi staff, a mi público. Son lo más importante”, dijo en entrevista para el programa De Primera Mano.

También, aseguró que no tuvo actitudes duras en el concierto.

“Hay puro enfiestado. La gente está contentísima, mis músicos felices. De hecho, nunca había visto que se amanecieran tomando. Andábamos contentos. Sí, se me pasaron las copas. Yo no tomo mucho, es la primera vez que me pongo así de borracho. Nosotros, en los sábados de gloria, aventamos cervezas. Nadie se ofende”.

Finalmente, Marco Flores sostuvo no tener “cruda moral”, ya que no hubo una agresión ni gente molesta.