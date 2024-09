Marco Barrera asegura que él le dio la idea a 'Peso Pluma' de llamarse así

En una entrevista exprés, el ex boxeador mexicano Marco Barrera, señaló que el fue el principal artífice del nombre artístico que tiene Hassan Emilio Kabanda, mejor conocido como "Peso Pluma", cantante y compositor mexicano de corridos tumbados.

Marco Antonio Barrera contó una anécdota donde conoció a "Peso Pluma" antes de llamarse así, el ex boxeador mexicano aseguró que cerraron el restaurante de un conocido amigo e invitaron a un "muchachito" que tocaba la guitarra y cantaba muy bien, el ex pugilista lo conoció y le comentó que debido a su físico, caracterizado por ser alto y delgado, le dijo que sería perfecto para entrar en la categoría de "peso pluma" en el mundo del boxeo.

"Empezó a cantar, yo dije, pues canta diferente, no canta como alguien de aquí. Terminó la hora de música y el dueño del restaurante, me acerca con él (Peso Pluma) y le pregunta: ‘¿Conoces a Marco Barrera?’ a lo que Peso Pluma contestó que no, por lo que mi amigo le dio una palmada en la espalda y le explicó cuales habían sido mis logros como boxeador"