Marco Antonio Regil enfrenta a Shanik Berman, pero ella respalda sus dichos en La Casa de los Famosos

Shanik Berman se hizo presente en el programa de radio de Marco Antonio Regil con la intención de aclarar los dichos de la periodista sobre él dentro de La Casa de los Famosos México segunda temporada, sin embargo,ella negó que la información sea inventada y mostró evidencias.

“Te dolió, pero no te pido perdón por haberlo inventado. Creo que una vez que alguien da una entrevista, y está grabada y publicada, ya se puede repetir, ya no es secreto”, menciona Shanik antes de comenzar a leer una entrevista que Regil le concedió el 18 de julio del 2017.

En dicho diálogo, Marco Antonio Regil le compartió a Shanik que en aquel entonces llevaba ocho años sin tener pareja, pero que antes era novio serial, que solo dio un anillo de compromiso, y que al preguntarle que si era verdad que su madre no tuvo otro esposo porque él le decía que ‘si se volví a casar, se tiraba bajo las ruedas del camión”.

“Sí, eso le decía de chiquito, era muy celosa conmigo. El caso típico de muchas mamás divorciadas o solteras en un hijo, sustituyen al marido, no sexualmente ella me decía ‘Marco Antonio, es como mi maridito’. Ella no lo hizo con mala intención, pero no es sano, le das a un niño un lugar que no le corresponde y yo me sentía muy celoso, porque claro, soy tu maridito entre comillas, pero tienes citas, y sin querer me creó inseguridades, las cuales manifesté después en varias relaciones”.

Ante esta lectura, Marco Antonio Regil dijo que él tenía tan solo 4 años, pero la periodista insistió en que ella solo había dicho sobre la entrevista que él le dio, y en la cual no le especificó la edad que tenía.

“Entonces, ¿dónde está el chisme?”, la presunta Shanik, a lo que Regil responde: “Sí, pero tú dijiste en La Casa de los Famosos que yo era novio de mi mamá, o que ella decía que era su novio, pero ella decía que era su maridito”.

Marco Antonio, resaltó también que por las declaraciones de Shanki, "ahora en los próximos años de su vida, además de que digan que no se ha casado por ser gay, (...) ahora va a cargar don que digan que estaba enamorado de su mamá".

Aunque ambos defendieron sus puntos, no se llegó a un acuerdo de declaraciones, pero sí se mencionaron el aprecio que todavía existe entre ellos.