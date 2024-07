Marco Antonio Regil dice que Paco Stanley 'sólo se burlaba de la gente'

Durante los años 90, Paco Stanley era uno de los conductores más influyentes de la televisión mexicana ya que tenía una gran aceptación en el público, además, su participación en un proyecto era un éxito seguro.

Algo similar ocurre con Marco Antonio Regil, pues se convirtió en uno de los conductores más queridos por los espectadores mexicanos debido a su carisma, pero ahora se encuentra en la mira de todos debido a un comentario que hizo sobre el fallecido Paco Stanley.

Marco Antonio ha confesado que sentía un "rechazo" hacia la personalidad del fallecido comediante, pies de acuerdo con Marco, Stanley tenía unas formas muy cuestionables a la hora de trabajar.

Paco Stanley, conocido por su estilo directo y a veces 'pesado' con invitados y seguidores, provocó cierta antipatía en Marco Antonio. En un reciente episodio de su podcast, Marco confesó que antes de embarcarse en un proyecto famoso que lo mantuvo en pantalla durante años, advirtió a sus superiores que tenía un estilo diferente, asegurándoles que también podría alcanzar el éxito de esa manera.

"En 1997 cuando arrancamos Atínales al Precio, Alberto Ciurana, vicepresidente de programación de Televisa, me dijo: 'Marco, en México, los concursantes no gritan, no se ríen, no se hace'. Yo le dije: 'con todo respeto, no. En la televisión mexicana, el público no se ríe porque el conductor, léase Paco Stanley que era el rey de eso, se burla de la gente y los agarra de patiños y él se hace grande haciendo más bajos a los demás", dijo.