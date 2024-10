Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, fue hospitalizada de urgencia. ¿Cómo se encuentra su salud?

Durante la mañana de este viernes 4 de octubre, la influencer Mar de Regil, hija de la reconocida cantante Bárbara de Regil, causó una gran preocupación entre sus seguidores al darse a conocer que había sido hospitalizada.

En su cuenta oficial de Instagram, Mar compartió fotos de su hospitalización, donde se la ve recostada en una cama, conectada a un suero y acompañada por su madre.

Aunque las imágenes muestran un momento delicado, Mar no explicó de inmediato la razón de su ingreso. En su publicación, mencionó que, tras hacerse unos estudios hace un tiempo, necesitaba someterse a una operación.

“Andamos en recuperación, pero me traje al hospital este libro a ver qué tal”, escribió en sus historias de Instagram, mostrando su deseo de mantenerse positiva durante este tiempo difícil.

¿Cuál es su estado de salud?

Gracias a un video de TikTok, Mar envió un mensaje a sus fanáticos, quienes la colmaron de buenos deseos. En él, aseguró que se encontraba bien, lo que llevó a sus seguidores a agradecerle por su transparencia, confirmando que solo estaba en recuperación y bajo el cuidado de su madre, Bárbara de Regil.

El apoyo de su madre, una figura pública en el mundo del entretenimiento y el fitness, ha sido fundamental durante este proceso. La conexión entre ambas es evidente, y los seguidores han expresado su admiración por la estrecha relación que comparten, especialmente en momentos tan críticos.

No obstante, a pesar de no conocer con certeza lo que le ocurrió, parece que no era tan grave. Mar de Regil compartió una nueva historia en la que informa que ya está en camino a casa, tras haber estado internada en un hospital en estado crítico.

Mientras tanto, tanto Mar como su madre siguen compartiendo actualizaciones sobre su recuperación, proporcionando a sus seguidores un sentido de calma en medio de la incertidumbre.