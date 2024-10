Mantienen apoyo a familias de migrantes

Si bien el paso de migrantes por la región Laguna se ha reducido significativamente desde el mes de julio, sobre todo por Gómez Palacio, donde se mantiene la presencia del Instituto Nacional de Migración (INM), el apoyo por parte de Claudia Ríos y voluntarios continúa. Esto se debe a que siguen llegando familias completas, que ahora prefieren ocultarse para evitar ser víctimas de operativos.

Su grupo Unidos de Corazón, Ayudando a Nuestros Hermanos Migrantes inició en junio de 2023, cuando el flujo de migrantes aumentó, y más aún a partir de enero de 2024.

Fueron miles de migrantes a quienes brindó apoyo, sobre todo aquellos que se congregaban en la colonia Santa Rosa, que fue un punto de encuentro para las familias que soñaban con cruzar a Estados Unidos.

Sin embargo, desde julio, cuando los operativos de Migración se endurecieron e impidieron que los migrantes subieran a los vagones del tren, su paso comenzó a ser menos visible.

“Siguen llegando, lo máximo que he tenido son 40 migrantes. Ya no son como los 200 que tenía antes. El 10 de mayo llegaron 2,700 personas; no sabemos cómo logramos conseguir comida para todos. Empecé a pedir ayuda en el grupo y la gente respondió, me ayudaron”, comentó contenta al recordar.