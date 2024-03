Mantenemos el blindaje de Coahuila y sus límites con otras entidades: SSP

Federico Fernández Montañez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila, dio a conocer que se mantiene el blindaje de los límites de la entidad con otros estados como Nuevo León, Durango y Zacatecas. En víspera del inicio del periodo vacacional de Semana Santa 2024, manifestó que transitar por Coahuila es seguro.

Las declaraciones del funcionario estatal se realizaron al concluir la reunión semanal de seguridad en la capital del Estado, la semana pasada; y en la que recibió instrucción del Gobernador del Estado, de también mantenerse pendiente de los límites con otros Estados y en los otros caminos de acceso a esos límites.

Indicó que durante la reunión abordaron dos casos particulares de robo con violencia de vehículos y en los que las autoridades de seguridad estatal han intervenido para su localización y recuperación; destacando la buena coordinación que se mantiene con las autoridades del vecino estado de Nuevo León.

“Aquí en el interior con las fuerzas federales, estatales, municipales, por este blindaje que se hace en todos los límites con Nuevo León desde la región centro, pasando por la carbonífera, la región norte con eventos que se han suscitado”, fue lo que refirió el funcionario estatal en torno a la coordinación con otras corporaciones y el tema del blindaje de Coahuila.

Recordó que hace algunos días se registró un hecho con elementos de Fuerza Civil de Nuevo León en los límites de Coahuila, por la región centro y otros eventos en el norte; situación por la cual, puntualizó que no bajarán la guardia y señaló que están al pendiente, reforzando no solo la carretera, si no los caminos.

También reconoció que actualmente no se tiene una comunicación directa con las autoridades de Tamaulipas, aunque precisó que eso no quiere decir que no lo pueda haber en cualquier momento; señalando que Coahuila colinda directamente con Nuevo León.

“Para el intercambio de información, un servidor estuvo en la reunión, por instrucción del Gobernador, la semana pasada en Durango; con las autoridades de Tamaulipas, pudimos hacer un intercambio, pero nos ocupamos más del tema de los límites con Nuevo León”, explico el responsable de la seguridad en Coahuila.

Con relación al tema de la seguridad en las carreteras de la entidad, ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, se le cuestionó al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, qué horario son los óptimos para transitar por parta de los paisano y las recomendaciones para ellos.

“Aquí en Coahuila la verdad es que no hay un tema de instrucciones, estamos intentando implementar más filtros para que se tenga una referencia de atención ciudadana, de la gente que transita. Más que una recomendación es una realidad: que aquí tenemos otro tipo de blindaje”, fue lo que manifestó Federico Fernández.