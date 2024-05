Mandy Moore anuncia que está embarazada; ¿cuántos hijos tiene la actriz de This is Us?

Mandy Moore es una de las estrellas de Hollywood más queridas porque el público, puesto que creció ante los ojos de todos, desde que debutó como cantante a finales de los año 90 con su éxito Candy, cuando era una adolescente, así como su salto al cine con éxitos como El diario de la princesa (2001) y A walk to remember (2002), la famosa se mantiene dentro del gusto de las audiencias.

Tras el éxito obtenido como protagonista de la serie This Is Us, la cual terminó en en mayo del 2022 después de seis temporadas al aire, la actriz de ahora 40 años de edad ha decidido hacer crecer su familia.

La estrella intérprete de éxitos como Cry, Only Hope y I wanna be with you ha confirmado que está esperando un hijo con su esposo Taylor Goldsmith.

La actriz reveló la noticia del nuevo integrante de su familia de manera tierna, puesto que Instagram posteó una foto de sus dos hijos: Gus de 3 años y Ozzie de 1 año de edad, quienes usan playera con las leyendas: “Big” y “Middle”.

“En ocasiones la vida imita el arte. El tercero de nuestros tres grandes próximamente”, señaló la protagonista de películas como Terror a 47 metros (2017) y ¡Salvados! (2004).

“No puedo esperar a que estos niños tengan una hermanita”, agregó.

Con más de 20 años en la industria del entretenimiento, Mandy Moore se ha colocado como una de las grandes estrellas en Hollywood, intercalando su maternidad, su carrera actoral y musical.

En total ha publicado ocho álbumes de estudio: So Real (1999), I Wanna Be With You (2000), Mandy Moore (2001), Coverage (2003), Wild Hope (2007), Amanda Leigh (2009), Silver Landings (2020) y In Real Life (2022).

Gracias a su personaje en la serie This is Us, la cual se puede ver en NBC, la actriz ha sido nominada a premios como People’s Choice Awards, Globos de Oro y MTV Movie Movie & TV Awards.