Mañana habrá clases a distancia en primaria 'Año de Juárez' de Torreón

Mañana jueves se impartirá educación a distancia a niños y niñas matriculados en la escuela primaria urbana federal “Año de Juárez” de Torreón.

La coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Rentería, informó que esta medida se tomó con el fin de dar mayor tranquilidad a la comunidad educativa y de atender indicaciones de instancias como el departamento Jurídico, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), entre otras.

De igual forma, para que el personal directivo y docente trabaje en un plan de acción para fortalecer estrategias y construir un entorno escolar seguro.

La funcionaria exhortó a los padres, madres de familia y tutores a que no solamente hagan la revisión de las mochilas de sus hijos e hijas en casa sino que también implementen “la operación afecto”.

“Pedirles nuevamente mayor compromiso, mayor responsabilidad, atendiendo cada uno el tema no solamente de la operación mochila, lo he dicho varias veces, no solamente revisar que traigan sus útiles escolares, también hagamos la operación afecto, también en la casa estemos pendientes de cómo se sienten nuestros niños, con quién conviven, qué tipo de interacciones o relaciones tienen en la escuela, qué programas ven en el teléfono, en el YouTube, en la televisión, que estemos más pendientes y más presentes y que confiemos en la institución educativa, ante todo, que ellos tengan la certeza que inmediatamente la institución educativa busca siempre fortalecer y sobre todo, garantizar la seguridad de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros maestros”, dijo.