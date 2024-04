Mago Leos divertirá a niños en plaza comercial

Si algo disfruta El Mago Leos es provocar sonrisas entre los niños y también sus padres.

Tal y como ocurrió el año pasado, Roberto León Vera traerá risas a los pequeñines este 30 de abril en Plaza Cuatro Caminos.

El evento comenzará a las 5:00 de la tarde y se desarrollará en el atrio de la plaza.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el artista dijo que está más que listo para esta próxima presentación.

“Ya he estado en otras ocasiones en esta plaza y siempre con mucha gente gracias a Dios y esperamos que el martes nos vaya muy bien.

“Vamos a tener mucho trabajo ese día festejando a los niños de la Comarca Lagunera”, informó.

El lagunero comentó que empezó su carrera en el desaparecido bar La herradura, en donde llegaron a presentarse artistas como Raphael o Yuri.

“La magia me gustaba, pero como hobbie. Yo nunca me imaginé que iba a vivir de la magia. Cuando vi trabajar al mago Norm Nielsen, de Estados Unidos, en una película, yo me dije, ‘quiero hacer lo que él’, y fue entonces que me convencí de que la magia era y sigue siendo lo mío”, mencionó.