Magistrado dice que será un proceso muy delicado la elección de jueces y magistrados

Se deberá privilegiar la preparación y el servicio de carrera, señaló el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Mery Ayup, tras la aprobación de la Reforma Judicial en el Senado.

En ese sentido, indicó que es una reforma que en 200 años de constitucionalismo mexicano, jamás se había presentado para que la elección de jueces y magistrados en el país en los niveles locales y federal, sea por el voto directo de la ciudadanía.

Añadió que es una Reforma que una vez que ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y la de Senadores, y por las 17 legislaturas que se requerían para la Reforma Constitucional, tendrán que interpretar y se tendrá que implementar en los estados de la República como lo es Coahuila.

“Tendremos que hacerlo cuidando que esta institución que es el Poder Judicial, privilegie la preparación y el servicio de carrera, que privilegie los principios de coordinación entre los poderes de autonomía, independencia, pero sobretodo esto que comento, que la gente pueda seleccionar personas que realmente vayan a mantenerse y/o incorporarse para mejorar una institución que debe de servir a la gente en el esquema de impartición de justicia”, resaltó.

Por lo anterior, expuso que se presta a que pudiera incorporarse personas que no tuvieran la experiencia ni la capacidad ni los conocimientos, como es la primera ocasión en la época contemporánea, que en 200 años no se había presentado esto, no hay un ejemplo a nivel mundial que pueda decirnos si esto va a tener éxito o no.

“Lo que sí es cierto es que en la interpretación e implementación de las reformas que se tienen que hacer en lo local, se deben de hacer con mucho cuidado para que los consejos o comités de selección de los tres poderes, quienes van a seleccionar a los que irán en la boleta, sea gente que merece estar en la boleta, y entonces así la ciudadanía pueda estar segura de que quienes se proponen, que sean personas que sí puedan desempeñar el cargo”, manifestó.

Subrayó que es ahí donde hay que tener mucho cuidado, pues no puede haber intereses particulares ni tampoco privados, ni mucho menos del crimen organizado incorporados en la selección de las y los candidatos registrados a magistrados y jueces.

“Entonces ese proceso será muy delicado, cuidado, implementarlo con las reglas adecuadas, en la primera ocasión en la historia de este país, ya no digo de los últimos 50 años, reitero, desde que México tiene una Constitución de 1824”, precisó.

“Yo siempre deseo para esta institución y como servidor público que he sido toda mi vida , deseo un Poder Judicial fuerte, que le sirva a la gente, que esté integrado por gente preparada, es un gran reto el que se presenta, no lo esperábamos, nosotros veníamos realizando una mejora, una transformación del nuevo juzgador, pero no bajo la vía de elección popular”, señaló.

Destacó que en Coahuila se está trabajando bien, se puede conocer y asegurar la capacidad de 110 jueces, de 16 magistrados del pleno y 4 magistrados distritales, más los tres magistrados del Tribunal Laboral.

Bajo esta nueva circunstancia, que no se pidió, si no que se presenta, advirtió que buscará, al lado del gobernador Manolo Jiménez, presentar la iniciativa a la reforma a la constitución local, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila y a las leyes secundarias que para tal efecto se tengan que modificar, siempre con la visión de fortalecer una institución, y cuidando los principios que han regido al Poder Judicial.

Reiteró la coordinación entre poderes, independencia, autonomía, pero sobre todo y por encima de todo, la capacidad de las y los juzgadores.

“El nuevo juzgador tiene que tener un elemento más, que sea cercano a la gente, que no sea indolente y que pueda hacer justicia con calidad humana y no solo con calidad judicial. No vamos a permitir que se venga para abajo los trabajos que se han hecho, tenemos que interpretar lo mejor posible esta reforma frente a lo que tenemos, tenemos que seguir las bases generales que nos presenta la constitución federal, pero hay espacios en donde podemos ver la luz de que no haya un daño al Poder Judicial si no continuar nosotros en la ruta que tenemos ahora con esta iniciativa de votación ciudadana para las juzgadoras y juzgadores”, indicó.

Ante su futuro como Magistrado Presidente del Poder Judicial en Coahuila, dijo que tendrá que ir como todos sus compañeros a una elección antes del 2027, en la boleta.

“Los 110 jueces y juezas que tenemos en Coahuila, los magistrados, los 16 del pleno, los 4 distritales y los 3 del tribunal de conciliación, antes del 2027 tendremos que ir en la boleta y tenemos el derecho personal de poder ir en ella o bien, ser propuestos también en el comité de selección del poder ejecutivo del legislativo y/o del judicial”, manifestó.

Aseveró que el derecho que él tenía y por el que fué electo por 15 años a quedado conculcado, a quedado terminado con estas nuevas disposiciones que los obligan a ir en la boleta a más tardar en el 2027.