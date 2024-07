Madres Poderosas apoyan que se haya presentado solicitud de Alerta de Género para Coahuila

Aprueba el colectivo de Madres Poderosas, el cual congrega a las mamás de aquellas víctimas de feminicidio registradas en la región Laguna, el que se haya solicitado la Alerta por Violencia de Género.

Como se informó, fue el 15 de julio que se presentó la solicitud para decretar Alerta en la entidad, por parte del colectivo Mujeres que luchan por Mujeres, ante el Instituto Nacional de la Mujer en la Ciudad de México.

“A mí me parece muy bien por todos los casos de feminicidio que se han presentado últimamente en la Comarca, que bueno que hay esa iniciativa de ese colectivo para hacer que se establezca”, comentó Elena de la Fuente, madre de Cecilia Eguía, asesinada por el padre de sus tres hijos, en octubre de 2014.

De la Fuente, quien forma parte de Madres Poderosas, recordó que la Red de Mujeres ya había hecho la misma solicitud, pero sin resultados positivos. El Gobierno Federal, en el 2018, descartó declarar la Alerta de Género para Coahuila.

“Ya se había hecho, una vez, por la Red de Mujeres, pero no progresó, ojalá y esta vez sí se decrete”.

La solicitud se presentó justo tres años después de que su hija, de entonces 29 años de edad, le fuera arrebatada la vida por su expareja.

Elena de la Fuente reconoció que el proceso es complejo, pues se tienen que ir cumplimento una serie de puntos para que se logre la declaratoria.

“Se tiene que ir cumpliendo con todos los puntos que se requieren para la Alerta, no es nada más que yo te pido esto, y el gobierno diga, no, pues sí va. Tiene que haber ciertos puntos y si en esos puntos se está trabajando, no se dictamina la Alerta de Género, pero es muy complejo porque tienen que venir personas de México, hacer evaluaciones…”, comentó.

Aunque también mencionó que, como organización, han aportado “su granito de arena” aunque reconoció que el que se logre la declaratoria sí ayudaría a la entidad a evitar que la cifra de feminicidios, que se mantiene en 12 en la entidad, no crezca.

“Pues digo que sí se está trabajando porque nosotros también ponemos nuestro granito de arena para ayudar a la sociedad pero yo sigo que sí ayudaría. Yo sí apoyo eso”.

Aunque no se aventuró a comentar si considera que se pudiera aceptar o no la solicitud, dijo que estarán pendientes de una respuesta. “Pues eso ya no depende ni del colectivo solicitante…”, recalcó de la Fuente.