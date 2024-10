Crisis de seguridad en secundaria Carlos Pellicer; madres de familia exigen acción inmediata

Madres de familia de la escuela secundaria general No. 17 “Carlos Pellicer”, del fraccionamiento Villas Universidad de Torreón, en los turnos matutino y vespertino, amagaron con tomar las instalaciones del plantel educativo debido a que consideran que no hay un entorno escolar seguro.

Ayer, se reunieron al exterior del centro educativo y mencionaron que esta semana se filtró un audio por WhatsApp en el que un joven amenaza presuntamente a un estudiante, le dice palabras altisonantes y que si quiere que le haga otro “desmadre” en la secundaria.

La semana pasada, ya se había hecho una movilización en la escuela por una presunta amenaza de balacera en el área de los sanitarios y se instaló temporalmente una caseta móvil de la Policía Municipal a las afueras.

La señora Michelle, madre de familia y parte de la Mesa Directiva, dijo que desde hace años se han desatado una serie de problemáticas en la secundaria y que ninguna autoridad ha diseñado estrategias permanentes de prevención y alerta para evitar situaciones extraordinarias que pongan en riesgo a la comunidad escolar.

Según comentó, en las mochilas de algunos alumnos se han detectado objetos punzocortantes, además de que “han encontrado droga, han agarrado a niños aventando droga por la ventana, el baño de las niñas oliendo a mariguana, hubo un abuso por parte del intendente el año pasado a un estudiante, no sabemos si es niño o niña, además de que no hay director, estamos inconformes, porque ¿en qué manos dejamos a nuestros hijos?, las autoridades no sé, no quieren hacer nada o no pueden”.

Recientemente, la coordinadora de Servicios Educativos en la región, Flor Rentería, comentó que se había acordado con la estructura educativa que se organizarían conferencias y charlas para docentes y padres de familia y que se reactivarían las actividades de convivencia escolar.

Indicó que la Pronnif haría algunas entrevistas a la comunidad escolar y agregó que serían los especialistas quienes se encargaran de hacer las investigaciones correspondientes para garantizar la seguridad y tranquilidad en la secundaria.

Mencionó que en esta secundaria, el director se encuentra en un proceso prejubilatorio, que por lo general tiene una duración de tres meses por lo que de momento, se acordó designar a algunas personas a dicha secundaria, entre ellas, la jefa de Enseñanza y la supervisora escolar.