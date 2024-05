Madre lagunera pide alto a violencia vicaria y exige poder ver a su hijo

En medio de la celebración del Día de las Madres, Sarahí Robles, pide se le deje ver a su pequeño Mateo, de seis años de edad, a quien desde hace 19 días no ha podido ver, debido a la demanda que interpuso su expareja por supuesto abandono y que aunque tienen derecho a convivencias, éstas no se han respetado. Exige a las autoridades de Durango, actuar y sobre todo investigar en manos de quién dejan a sus hijos.

Acompañada por Anahí Amador, quien recientemente recuperó a su pequeña Luisa, luego de 15 días de que fuera sustraída por su padre, Sarahí se plantó en la explanada de la Presidencia de Gómez Palacio, para pedir un alto a la violencia vicaria y exigir que se le permita ver a su hijo Mateo.

La madre, visiblemente afectada, compartió que fue el lunes 22 de abril que le llegó una demanda en su contra expedida por parte del Juez Tercero en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de Durango y al día siguiente le fue retirado el menor, sin darle la oportunidad de contestar al documento.

“Vivo en Torreón, no sé que estoy haciendo aquí, no conozco a nadie, no he podido verlo desde hace 19 días, su papá no me permite verlo. Mi hijo tiene 6 años, su papá dice que tiene una orden de restricción cosa que jamás me llegó, sé que está bien, que está con su papá sin embargo no puedo estar con él no puedo verlo, precisamente porque el papá no me permite hacerlo. Estoy siendo víctima de violencia vicaria, no sabía que eso existía hasta el día hoy”, dijo en medio de lágrimas.

El argumento que presentó Gilberto N, padre del menor, fue que a los ocho meses de edad de su hijo, Sarahí lo abandonó. La demanda la presentó ante el sistema DIF Gómez Palacio, pese a que el domicilio de la madre y el menor es en Torreón.

“Cosa que es mentira, pequé en haber confiado en el papá, en la palabra del papá de mi hijo porque nunca hice nada legal, pero mi hijo convivía con su papá porque creo que papá y mamá tiene derecho a estar con su hijo pero no de esta manera no arrebatando, no usando un pequeñito como moneda de cambio, así no es. Abusó de mi confianza, el lunes se fue con él y para el martes no se me permitió verlo”.

Es por ello que pide a las autoridades de Durango, se investigue antes el caso. “Me gustaría que observaran el caso, no solo el mio si no de muchas mujeres, no soy la única, que por favor, antes de quitar a los pequeños del seno materno, que primero investiguen. No nada más porque el papá llega con una hoja del DIF y dice que vive aquí con él”.

Por su parte, Anahí, junto con su pequeña Luisa, dijo que no solo apoyará el caso, sino el de otras mujeres e incluso hombres, que son víctimas de violencia vicaria.

Sobre todo porque la manera que se ha tomado por parte de los padres, es que inician el caso en otro estado, a fin de complicar aún más la situación.