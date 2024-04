Madre de menor sustraída pide a la Fiscalía de Durango investigar a detalle supuestos delitos en su contra y de familiares

Activistas Feministas en conjunto con Justicieras por Nuestras Infancias se plantaron de manera pacífica afuera del Palacio de Justicia de Durango en Gómez Palacio para acompañar a Nallely Salazar, quien ahora enfrenta la acusación contra su padre por presunta violación, delito por el que exige a la Fiscalía General del Estado investigar bien, ya que tras denunciar la sustracción de su pequeña hace más de cinco años se le han acumulado trece carpetas de investigación.

Con carteles de la ficha expedida por la Fiscalía General del Estado de Coahuila sobre la desaparición de la pequeña Sherlyn Ismaely Mora Salazar con fecha del 4 de junio de 2016, así como una proyección de cómo luciría a cinco años de no tener noticias sobre su paradero, las colectivas se plantaron de manera pacífica y después dejaron pegados los carteles como parte del llamado que hacen a las autoridades de Durango.

“Aquí en Durango el Poder Judicial se ha portado a la altura, la verdad nos ha dejado descansar, nos ha dejado sentirnos protegidas porque están juzgando con perspectiva de género el asunto que tiene Nallely de robo calificado. En cambio, sus correlatos de Coahuila, no han hecho nada por recuperar a la niña, en cinco años no han podido recuperar a la niña”, dijo Ariadne Lamont, de Activistas Feministas.

Por su parte, Nallely señaló que en el Durango se ha prestado para que sus agresores “abusen, según esto, de la buena fe de la Fiscalía, para que integren carpetas por delitos falsos, por falsas acusaciones que la verdad no han hecho investigación bien, como el delito de robo y de violación en contra de mi padre”.

Tan solo este lunes se celebraría la audiencia inicial en contra de su padre por presunta violación de una persona que aseguraron no conocer y que presumen no sea quien dijo ser, hecho que recalcó, es “un delito”.

Salazar insistió a la Fiscalía en Durango investigar a fondo las acusaciones en contra de su padre, pues aseguró que hay varias inconsistencias por parte del Ministerio Público que lleva el caso.

A cinco años de que fuera sustraía presuntamente por su ex suegra y su excuñada, Nallely desconoce el paradero de su hija, y señala filtración de información dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia en Coahuila.

“La verdad no sé donde está. Las veces en las que yo he tenido la certeza de dónde está, hemos acudido, pero con operativos fallidos porque les avisan de manera extraoficial. La guardia y custodia la tengo yo reiterada por un Tribunal, y siempre me han puesto denuncias de diferentes tipos.

Tengo 13 litigios abiertos ya la verdad es desgastante, por eso le pido la colaboración a la Fiscalía (de Durango) que investigue bien porque no podemos estar presos por un delito que no cometimos ni mi padre ni yo”.