Madre de Luisa, pequeña desaparecida, realiza movilización para exigir que le sea entregada

Al cumplir siete días de no tener noticias sobre el paradero de su hija Luisa Reynoso Amador, Anahí, su madre en compañía de familiares y amigos, realizó una serie de movilizaciones para exigir su regreso.

Desde temprana, con megáfono en mano y una serie de pancartas, el grupo de mujeres encabezadas por Anahí, se plantó dentro de Casa de Gobierno en Gómez Palacio, para exigir a la abuela paterna de la menor, información sobre el paradero de su pequeña.

Sin respuesta, el grupo se reunió a los pies de la réplica de la Torre Eiffel en el bulevar Miguel Alemán, para realizar una caminata sobre el puente Nazas o “Puente Plateado” con dirección a Torreón.

En su camino, se gritaban consignas como “justicia, justicia”, “queremos a Luisa, queremos a Luisa”, y la de “Güicho secuestrador, Güicho secuestrador”, mientras el contingente cruzaba el puente hasta llegar a Torreón.

Por varios minutos, se bloqueó la circulación del puente para mostrar su inconformidad tras la presunta sustracción de la menor por parte de su padre desde el 25 de abril.

Anahí, madre de Luisa Reynoso Amador (VAYRON INFANTE)

Como se informó, fue apenas este miércoles 1 de mayo que se activó la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, activó la Alerta Amber por la desaparición de la menor en la ciudad de Torreón.

“Su papá la sustrajo el día jueves (25 de abril), y ya no he tenido respuesta, como los fines de semana, lee tocaba a la niña pasar con él, amí me bloqueó de WhatsApp y llamadas, pero mi mamá y mi hermana tenían contacto con él, qué fue lo que me tranquilizó de qué estaba bien la niña, pero el día domingo que tocaba entregármela, no me la entregó. Su mamá me mandó un mensaje de qué ya no la iban a entregar y la mamá me pasó el número de un abogado y ‘comuníquese con él’ y cortó la comunicación”, dijo desesperada en medio de la movilización.

La denuncia por su desaparición la interpuso hasta el lunes, ya que acudió el mismo domingo a la Fiscalía delegación Laguna I sin respuesta pues estaban cerradas las oficinas, por lo que fue hasta el día siguiente que acudió al Centro de Empoderamiento y Justicia para la Mujer para presentar su denuncia.

“Apenas ayer salió la alerta Amber yo soy de Gomez, Mi hija es de Gómez. Entonces todo fue planeado por el papá de que fuera aquí en el estado de Coahuila para hacer más lento el proceso”.

Hasta el momento Anahí desconoce el paradero de su hija aunque desde este jueves comenzaron a circular vía WhatsApp mensajes de que la menor había sido ubicada en la ciudad de Aguascalientes, lo cual fue desmentido tanto por la madre como por las autoridades de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila por lo que la Alerta Amber sigue activa.