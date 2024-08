Madre de Gala responde al 'juego bajo' de Adrián Marcelo; habla del abuso que sufrió de su sirvienta 

Adrián Marcelo considera volver a jugar sucio contra Gala Montes y Arath de la Torre dentro de La Casa de los Famosos México, ya que asegura que el tema de la armonía no le ha ayudado en el juego del reality, por lo que la madre de la actriz ha lanzado un fuerte mensaje hacia el "youtuber" regiomontano.

"¿Qué clase de gente es esta? Adrián Marcelo, le voy a aclarar su pinche antro, estúpido. El antro era el bungee de Acapulco donde salíamos a dar la vuelta, llegábamos a las 10 u 11 de la noche, se regreso a la casa, donde era un restaurante en el que la gente sale a tomar una copa (...) ¿ese era tu antro? imbécil. Y la niña (Gala) iba conmigo para que precisamente no le pasara lo que ti te pasó, porque tu mamá te dejaba con la sirvienta, estúpido. Porque tu mamá si no te supo cuidar, por eso tuviste ese abuso de la sirvienta”, expuso Crista Montes, la madre de Gala.

Recordamos que, Adrián Marcelo reveló en una entrevista con Yordi Rosado que una empleada doméstica de su casa abusó psicológica y sexualmente de él y sus hermanos, acusándola de contarles historias que no eran apropiadas, con una especie de vulgaridad y obscenidad, así como dijo que en su mente había imágenes en encima de ella (la empleada) haciendo “lo que los morros llaman el faje”.

Crista, dijo que como Adrián Marcelo juega demasiado bajo, “ella también se va a burlar de lo que le pasó a él”, asegurando que no le da miedo y que “se ha metido con gente más corriente que él”.

“A mi no me vas a apantallar semejante psicópata de mierda (...) Para mí esto ya no es un juego, es pura violencia”, dijo.

También, se mostró preocupada por lo que ocurrirá el siguiente fin de semana, ya que Adrián Marcelo ha amenazado atacar a Gala con un fuerte discurso en su posicionamiento tras comentar dentro del reality que: “La de Gala viene fuerte (el posicionamiento). Tú dijiste (Gala), deja de hacer famosa a la gente estúpida, bueno, esto mismo deberías dejar de hacer si quieres que tu mamá deje de quitar el 30 por ciento. Por cierto, yo tengo una licenciatura y un posgrado, usted ni siquiera cursó en el CEA ni en una escuela de actuación, pero cuando me dice que su mamá la llevaba a los 6 años al antro, entiendo todo del por qué se le presentan oportunidades, ¿cómo crees que se va poner cuando le diga eso?, y así va a ser. No estamos ganando bajo la armonía, voy a volver a mierda”.