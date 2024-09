Madre de Gala Montes reacciona a las burlas de Iván 'La Mole' en redes sociales

Crista Montes defendió nuevamente a su hija, Gala, participante de La Casa de los Famosos México tras la viralización de un clip en el que el comediante Iván Fematt, conocido como "La Mole", se burla de la estatura de la actriz durante un show en Aguascalientes.

Iván, amigo cercano de Adrián Marcelo—otro ex participante del reality que dejó el programa tras una discusión con Gala—hizo comentarios que no pasaron desapercibidos.

En un video compartido en la plataforma X, Crista arremetió contra Iván y burló de la cancelación de su espectáculo "Hermanos de Leche", que iba a presentar junto a Marcelo en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

"Me he enterado que el YouTuber 'La Mole', con cara de pambazo, ha criticado la altura de Gala, sin saber que una mujer hermosa es alta y estilizada", afirmó Crista.

Crista también destacó que su hija es "mucha mujer", a diferencia de Iván, a quien describió como "un hombrecito". Además, se refirió a las cancelaciones de los shows de Iván y su compañero, comentando: "Has perdido toda la gracia, te han cancelado todas tus presentaciones. ¿Qué me dices del comunicado de la marca de refrescos que ya no te quiere contratar? Ahora puedes decir 'Es la mamá de Gala Montes quien lo anda pregonando', cara de pambazo", dijo con ironía.

Hasta ahora, Iván no ha respondido a los comentarios de Crista.

¿Qué chistes hizo Iván "La Mole" sobre Gala Montes?

Durante su actuación, "La Mole" comenzó hablando sobre La Casa de los Famosos México y mencionó que, a veces, Adrián Marcelo dice cosas que no son entendidas por todos. Luego se refirió a Gala: "Me encantó porque cuando Adrián se enfrentó a Gala, ella mide 1.80; ¡te arranca la cabeza de un putazo! Házsela de pedo a una morra como Gala y te arranca la cabeza, y Adrián le tira mucho verbo", aseguró Iván.

También hizo una broma sobre Crista cuando se apagaron las luces del escenario: "¿Fue la mamá de Gala quien apagó las luces?", dijo entre risas.

Sus comentarios generaron opiniones divididas; algunos apoyaron a Iván por defender a Adrián, mientras que otros consideraron sus chistes de mal gusto. Entre las críticas se leyeron: "Qué horror, eso no es gracioso. ¿A qué hora me tengo que reír?", "no te cuelgues de 'La Casa de los Famosos'", y "#elsinchiste, no tiene tema".