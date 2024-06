Madre de familia denuncia las agresiones físicas y sexuales que sufrió su hija

Miriam Villarreal, madre de Daniela, quien el pasado domingo 2 de junio fuera víctima de agresiones físicas y sexuales, denunció públicamente la falta de empatía, sensibilidad y sobre todo de preparación del personal de las diferentes autoridades involucradas en su atención, y exige justicia para su hija quien se mudó de su vivienda para resguardarse en un sitio seguro ante el temor de represalias.

Del hecho registrado, dijo Miriam, desde las instalaciones del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer en Torreón, no hay ninguna persona detenida, pues dos de las presuntas responsables, recuperaron su libertad a las 72 horas. Su hija por su parte, presenta una serie de heridas en gran parte de su cuerpo, según una serie de fotografías que proporcionó Miriam como evidencia de lo sucedido.

“El motivo por el que pido ayuda y por el que estoy aquí, es porque mi hija fue violentada el domingo 2 de junio por un grupo de personas que fueron incitadas por celos”, comentó la madre, quien detalló el viacrucis por el cual pasaron durante la búsqueda de atención para su hija de apenas 18 años de edad.

Denunció también que durante más de cuatro horas, su hija estuvo privada de la libertad en una vivienda que se presume había sido invadida por una de las dos mujeres que incitaron el hecho violento, las cuales identificaron como Karla y Jeimy, en la colonia Sol de Oriente de Torreón.

Compartió que fue alrededor de la 1:00 de la mañana del domingo que su hija se encontraba con un sujeto de nombre Luis, cuando de pronto llegan las dos mujeres arriba mencionadas y comenzaron a agredirlos. El hombre pudo escapar, mientras Daniela no pudo hacerlo.

“La tuvieron privada de su libertad en esa casa durante cuatro horas, donde la someten, mi hija me cuenta que Karla decía que a ella no le podían hacer nada porque su esposo es un judicial; en reiteradas ocasiones lo hizo, incluso nos amenazó de muerte y que no se la iban a llevar, ya estando la unidad de policía presente.

Esta mujer le habla a hombres para invitarlos al ‘desmadre que ya tenían’, habla con un sujeto al cual incita a que abuse sexualmente de mi hija. Mientras que Karla y Jeimy sujetan a mi hija, el hombre la abusa”, compartió la madre de la joven agredida.

“Fue brutal lo que le hicieron”, dijo molesta la madre de familia, quien dijo que también los pocos vecinos que intentaron darle auxilio, fueron agredidos.

Luego de que una persona logró pedir auxilio, su hermana y su cuñado, a bordo de una camioneta, pudieron subirla para sacarla del lugar. En el camino llamó a la Policía.

‘CREÍ QUE LA LEY ESTABA DE NUESTRO LADO’

La madre de la víctima, dijo que se trasladaron hasta los Tribunales Municipales para interponer la denuncia correspondiente, sin embargo no fue posible debido al estado en el que se encontraba, por lo que se trasladan a la Cruz Roja Torreón para su atención.

“Llegamos, atienden a mi hija, ahí no sabíamos nada del abuso más que solo de la golpiza, cuando estamos ahí, mi hija me hace saberlo, doy aviso y el personal a su vez, da vista al Centro de Justicia… en el lugar estaba una mujer en la sala de espera que abordó a mi hermana con la intención de arreglarse por el asunto, como si fuera ‘te pago unos chicles’, dijimos que no porque procederíamos legalmente”.

Yo totalmente creí que la ley apoya, que estaba de nuestro lado y me di cuenta que no”, esto debido a lo difícil que fue que un médico legista diera fe de las lesiones que presentaba su hija, sobre todo porque era domingo y de “elecciones”, recalcó y agregó que tuvieron que firmar un alta voluntaria sin que el médico la revisara.

Al trasladar a Daniela a la Fiscalía para su revisión, más de 12 horas después de lo sucedido, fueron recibidos con “por qué la traen así”, esto debido a que solo vestía una bata, a fin de no contaminar la evidencia. “No te dan buen trato, muchas cosas que no deben ser”.

Al regresar a los Tribunales, se les dio a conocer el parte policiaco, el cual aseguró no correspondía con lo sucedido. “Que mi hija en estado inconveniente había pedido ayuda, todo una vil mentira”, dijo.

‘NO ENTIENDO CÓMO LAS DEJARON SALIR’

La madre comentó que lo que se buscaba era que no dejaran en libertad a las responsables, pues “son un peligro… no entiendo cómo las dejaron salir”, recalcó.

“Yo lo que quiero es que paguen con cárcel lo que hicieron”, exige la madre de Daniela, quien presenta fractura de nariz, y otras lesiones en cara, brazos y en sus partes íntimas.

Visiblemente molesta, Miriam advirtió que no parará hasta tener justicia para su hija.

Del caso, se presentó denuncia en el Centro de Justicia y Empoderamiento e incluso presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado por la actuación de las diversas autoridades.