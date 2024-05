Mad Max: ¿cómo le fue a Furiosa en taquilla durante su fin de semana de estreno?

Furiosa, la precuela de Mad Max, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, ocupó el primer puesto el fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, con una recaudación de 25.6 millones de dólares, según estimaciones de Warner Bros. publicadas el domingo.

La película animada The Garfield Movie, para toda la familia, fue la otra gran novedad del fin de semana de Columbia Pictures y Alcon Entertainment, de Sony. Está en camino a subir al primer sitio de la taquilla con una recaudación estimada de 31.9 millones de dólares para el fin de semana feriado. Sony estima que sus ganancias de tres días serán de 24.8 millones de dólares.

Pero ni Furiosa ni Garfield pudieron salvarse de la poca audiencia en el fin de semana largo por el Día de los Caídos en Guerras, que se encamina a su punto más bajo en dos décadas.

Aparte del feriado de 2020, cuando los cines cerraron debido a la pandemia de COVID-19, se trata de las películas con menor recaudación en el primer puesto en 29 años, desde que Casper registró 22.5 millones de dólares (sin ajustar a la inflación) en sus primeros cuatro días en 1995.

Las grandes recaudaciones son más típicas del fin de semana festivo, en el que diez películas han superado los 100 millones de dólares, encabezadas por Top Gun: Maverick, que batió el récord de 160 millones de dólares en 2022. El año pasado, la película de acción real The Little Mermaid se unió al grupo con un debut de 118 millones de dólares. El público incluso acudió en mayor número durante el fin de semana de la pandemia de 2021 para A Quiet Place Part II, que recaudó más de 57 millones de dólares.

Ingreso estimado en taquillas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. Furiosa: A Mad Max Saga- 25.6 millones de dólares

2. The Garfield Movie- 24.8 millones

3. IF- 16.1 millones

4. Kingdom of the Planet of the Apes- 13.4 millones

5. The Fall Guy- 5.9 millones

6. The Strangers: Chapter 1- 5.6 millones

7. Sight- 2.7 millones

8. Challengers- 1.4 millones

9. Babes- 1.1 millones

10. Back to Black- 1.1 millones de dólares