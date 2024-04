¿Macaria y Elvis Presley tuvieron un romance? Esto responidó la actriz de Vecinos

Usuarios en redes sociales recuerdan el aparente romance que hubo entre la actriz Macaria y el cantante Elvis Presley.

En el mundo del espectáculo existen distintos rumores en torno a diversas estrellas del momento, sin embargo, uno que ha perdurado hasta el momento ha sido el supuesto romance que hubo entre la actriz mexicana, Macaria, y el cantante estadounidense, Elvis Presley.

En su momento se dijo que ambos se habían conocido en Estados Unidos, y que el intérprete de Can't Help Falling in Love había caído rendido en los encantos de la mexicana, quien en ese entonces era uno de los rostros más bellos de la farándula.

Después de este encuentro, ambos se comenzaron a frecuentar, sin embargo, su historia no habría perdurado debido a que ambos siguieron sus carreras en sus respectivos países.

¿Es cierto que Elvis Presley y Macaria tuvieron un romance?

A varios meses de que este rumor comenzó a sonar, el programa de Hoy le preguntó en 2023 a 'Doña Magda' si este rumor era cierto, y si había sido real que estuvo saliendo con el Rey del Rock and Roll.

Ante estos cuestionamientos, Macaria reveló que no eran verdad, y que nunca había conocido al cantante.

"Nunca me conoció, ni yo lo conocí. No sé quién inventó eso, pero mi sobrina la otra vez me dijo 'tía, dime la verdad', y le digo 'les juro por mi vida, nunca conocí a Elvis Presley', no", dijo la actriz de Vecinos en aquel momento.