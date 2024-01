Lyn May acusa a Jennifer López y a Madonna de copiar su estilo y vestuarios: 'todo me copian'

La icónica vedette de 70 años, Lyn May, continúa firme en sus declaraciones al insistir que la estrella del pop, Jennifer López, es una "copiona" al elegir atuendos similares a los suyos.

Durante una reciente entrevista con las cámaras de "Sale el sol", la famosa bailarina dejó claro que no le pide nada a JLo en relación con su cuerpo. Mientras modelaba un ajustado atuendo negro que resaltaba su silueta, comentó: "No creas que le pido algo a ella, he. Mira".

Lyn May expresó su confusión sobre por qué las celebridades le copian sus estilos de vestir, caracterizados por transparencias, pedrería, y colores brillantes como el dorado o estampados de animal print. "Todo me copian. Tú fíjate en las redes y yo fui la primera que hice el perreo. Lo hice yo hace treinta años", continuó.

En mayo de 2023, la artista acapulqueña hizo declaraciones similares, señalando a López, conocida por su constante innovación en la moda y su incursión en el diseño. A lo largo de los años, Lyn May también ha mencionado a Madonna como otra figura que la imita.

Sobre la "Reina del Pop", comentó sobre las pelucas parecidas, mientras que de López aseguró que le copiaba sus mallones porque tendrían al mismo diseñador llamado Mitzy, instándolas a ser más originales.

Adentrándose en el género de los corridos tumbados, Lyn May expresó su interés en participar, influenciada por la popularidad de artistas como Peso Pluma. Afirmó que está dispuesta a colaborar con la voz de "Ella baila sola" y lanzó la invitación: "Hagamos un dueto. Búscame, mira estoy muy buena".