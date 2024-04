Luis Torres impacta con radical cambio de 'look'

El maquillista Luis Torres es una de las figuras más importantes del mundo de la belleza, no solamente en México, sino también a nivel internacional.

Siempre se ha destacado por trabajar con marcas de renombre, y no solo eso, sino que también el es ya toda una celebridad que tienes miles de seguidores.

Este martes ha sorprendido el cambio radical de "look" que se hizo, debido a su participación como juez en el reality de drag queens, Solo La Más, de la franquicia de La Más Draga.

Aunque ya había aparecido como juez en el segundo episodio transmitido la semana pasada, este martes se ha revelado un adelanto del tercer episodio en el que revelan a Luis Torres transformado por completo en una drag, la publicación ha desatado todo tipo de comentarios, pues nunca antes habían visto así al maquillista.

Él compartió en emotivo mensaje hablando al respecto:

"Crecí con el miedo de verme o actuar “afeminado” siempre lo he sido, pero me obligaba a NO serlo por que crecí lleno de Bullying Justo por eso. Me daba cuenta yo mismo de pensamientos Heteronormados que son horribles ocasionados por un “simple”: “CON QUE NUNCA TE VISTAS DE MUJER CON ESO ME DOY”!Hoy vencí un TRAUMA personal y no imaginan lo feliz y libre que soy, desde hace mucho tiempo dejó de importarme TODO excepto lo que yo mismo pienso de mi! Hoy más que nunca admiro este Arte del Drag/Transformismo, me puse UN solo día en sus zapatillas y que difícil es!!!! Un cansancio EXTREMO una inversión de tiempo y dinero como no se dan una idea! A todxs los que hacen esta MAGIA: Mi admiración para ustedes será ETERNA", escribió el famoso.