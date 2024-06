Luis R Conriquez se adueña del Palenque de la Fería de Gómez Palacio

¡Trakas! Fue la palabra más repetida en el Palenque de Gómez Palacio la noche de este viernes 28 de junio y las primeras horas del sábado.

¿El motivo? El concierto de Luis R Conriquez, quien es reconocido por esta expresión.

El ruedo del Palenque Vicente Fernández recibió al “Rey de los corridos bélicos” una vez más, ante miles de personas que esperaban vivir una experiencia musical muy “bélica”.

Antes de la medianoche se registraron largas filas tanto en la puerta de acceso como en la taquilla, por quienes, de último momento, decidieron asistir al evento.

Una vez dentro del establecimiento, el público expectante gritó a las 12:25 horas cuando las luces se apagaron y un video indicó que el show comenzaría pronto.

Por el pasillo que va a dar al redondel comenzaron a desfilar los músicos, el de la tuba fue el primero en salir.

A las 12:32, el oriundo de Caborca, Sonora, apareció vistiendo una camisa de color blanco de reconocida firma de moda, pantalón de color negro y sombrero negro. Arrancó el concierto con El Gavilán.

Por tres horas y media, Luis Roberto Conriquez complació con sus éxitos como Si no quieres no, la cual se ganó los primeros lugares de popularidad en plataformas como Spotify. Originalmente, interpreta la canción con Neton Vega y por semanas ha ocupado el segundo o tercer puesto.

Su setlist estuvo compuesto por Me metí en el ruedo, Sin tanto royo, GTA, Fresas con crema, La 701, JGL, El menos visto y Malas rachas. Como es costumbre, algunos fans no dudaron en demostrar su cariño comprándole rosas, las cuales fue acumulando hasta formar un ramo que no soltó por varias canciones.

Asimismo, deleitó con melodías de “El Gallo de Oro”, Valentín Elizalde, como La Yaquesita, Como me duele y Vete ya. Algunos temas de Sergio Vega “El Shaka” también destacaron como Dueño de ti y La Número 20.

Que se cuide sonó a la 1:24 am y fungió como “un resorte” para que todos se levantaran de sus asientos. Desde ahí pocos se volvieron a sentar porque siguió De fresa y coco.

A las 2:09 invitó a un chico a cantar con él, Solita. “Qué se escuche el grito pa’ mí compa” dijo Luis.

Para las 3:33 de la mañana el público todavía tenía la suficiente energía para corear DEMBOW BÉLICO, le siguieron Así lo quiso Dios, Mi bello ángel y por petición de una persona del público cantó Martes 13, el corrido que le escribió al pugilista mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Las penúltimas canciones fueron Llamada de mi ex y Las Higueras. “Muchas gracias a toda mi gente de Gómez Palacio” dijo a las 3:58 de la madrugada y cerró con broche de oro con Cabrón y Vago, interpretada por Los Dos Carnales y El Fantasma. Salió del redondel a las 4:02 am.

De esta manera, el sonido de los corridos bélicos, un subgénero de la música regional mexicana, se adueñó de este emblemático lugar.