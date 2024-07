Luis R. Conriquez es multado tras interpretar corrido bélico en Chihuahua

El cantante Luis R. Conriquez fue multado tras interpretar un corrido en Chihuahua, pese a restricción.

Fue la noche del pasado domingo cuando el intérprete de corridos tumbados se presentó en la Feria Santa Rita, en un palenque de Chihuahua para deleitar a sus fanáticos con sus mayores éxitos.

Sin embargo, luego de 20 canciones, el originario de Sonora comenzó a cantar el tema titulado Si no quieres no, debido a que sus fanáticos no querían irse sin haber escuchado al menos un corrido.

Lamentablemente, el cantante fue multado debido a que, en dicho estado, existe una regulación que busca sancionar a artistas cuyas letras promuevan la violencia de género o hagan apología de actividades delictivas.

Las medidas incluyen multas económicas y administrativas, que van desde 1,500 hasta 5,000 veces el equivalente al salario mínimo, según se informa, el cantante tuvo que pasar setecientos mil pesos mexicanos.

A pesar de esto, el cantante utilizó sus redes sociales para agradecer a su público de Chihuahua por todo el apoyo brindado durante su presentación.

‘’Muchas gracias mi gente de Chihuahua por el apoyo, una lástima que no se puedan cantar corridos y que no pueda uno cantar lo que en realidad canta, pero si nos presentamos fue a cumplir, aunque así no dijeron que cantáramos una hora y media por mí les canto 3, 4 horas, sepan que por mí no quedó. Este corrido lo cantamos al final porque sabemos lo que quieren escuchar también trakas HDSPM, una disculpa’', señaló.