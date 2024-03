Luis R. Conriquez denuncia sufrir 'ataque' por parte de su exesposa: 'ya llegó muy lejos'

El cantante y compositor Luis R. Conriquez hizo una denuncia pública a través de un video compartido en sus redes sociales este miércoles. En el video, el famoso relata un incidente ocurrido durante unas vacaciones que disfrutaba junto a su nueva pareja, donde afirma haber sido "atacado" por su exesposa, exsuegra y excuñada.

En el clip, publicado en su perfil de Instagram, el famoso detalló que había alquilado una casa para pasar un tiempo tranquilo con sus hijos y su novia. Sin embargo, según su testimonio, su ex y su familia ingresaron a la propiedad sin su consentimiento, irrumpiendo en el lugar donde él se encontraba.

El cantante relató que, al verlas entrar, intentó proteger a su pareja y ayudarla a irse, momento en el cual fue agredido físicamente.

"Supieron dónde estaba yo. Iba ella, iba su hermana, iba su mamá, iba otra amiga de ella, se subieron hasta el cuarto donde yo estaba, se metieron por una parte de atrás, yo estaba acostado con mi novia, y ya cuando miré que entraron, pues, se le fueron encima todas a ella", explicó.

Añadió que recibió golpes, mostrando "evidencia de las lesiones sufridas", como el enrojecimiento en algunas partes de su rostro.

"Aquí pueden ver, me golpearon con una veladora, la neta no supe, nomás recibía. Ya llegó muy lejos y yo siento que está mal todo este rollo", continuó.

A pesar de no ser partidario de las polémicas, Luis R. Conriquez sintió la necesidad de aclarar la situación para que su imagen no fuera malinterpretada. Asegura que no es una persona mala y añade que su decisión de separarse de su exesposa fue tomada pensando en el bienestar de sus hijos.

"No te puedes estar peleando todo el tiempo, entiendan eso", manifestó.

El video recibió mensajes de apoyo de otros artistas como Peso Pluma, Panter Bélico y Beto Sierra, quienes expresaron su solidaridad con el músico.

Conocido como "El Rey de los corridos bélicos", Luis R. Conriquez es un músico oriundo de Caborca, Sonora, cuya carrera en la música ha cobrado impulso en los últimos cuatro años. Inicialmente, comenzó componiendo para otros artistas antes de lanzarse como solista en 2018 con su álbum "Mis inicios", seguido por "Aquí Seguimos De Pie", "Corridos Bélicos" (2020) y "Corridos Bélicos, Vol IV" (2024).

Durante su trayectoria, ha colaborado con reconocidas agrupaciones como La Adictiva, Julión Álvarez y Grupo Firme. Sus temas más destacados incluyen "El Búho", "Me metí en el ruedo" y "JGL", este último relacionado con líderes del narcotráfico como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En cuanto a su vida personal, Luis R. Conriquez es padre de Roberto y Emily y actualmente se encuentra en proceso de divorcio con Karen Caro, de 28 años de quien se separó, según el cantante, el 8 de enero de este año.

Fue descubierto por la discográfica Kartel Music y eventualmente se convirtió en su socio, señala un medio de circulación nacional.