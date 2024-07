Luis 'Potro' Caballero se integrará a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México

Luis "Potro" Caballero en conocido por su historial de participación en otros programa de telerrealidad como Acapulco Shore, Hotel VIP y La Casa de los Famosos de Telemundo, ahora se sumará a la versión mexicana.

La cuenta regresiva para la segunda edición de La Casa de los Famosos México sigue avanzando y hoy ha llegado la confirmación del séptimo habitante. Luis Caballero, mejor conocido como "Potro", fue confirmado como uno de los concursantes de este reality show durante el noticiero ‘Despierta’ con Danielle Dithurbide.

Caballero tiene un historial en programas de este tipo, pues ha participado en Acapulco Shore, Guerreros, Inseparables, Las estrellas, , Hotel VIP y La casa de los famosos de Telemundo, puede que su participación en este último le otorgue una gran ventaja en el nuevo desafió que está por iniciar.

Potro se une a otras estrellas como Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre y Sabinne Moussier que también serán parte de esta segunda temporada del programa que tiene agendado su inicio para el próximo domingo 21 de julio.

Caballero compartió con Danielle que no planea llevar a cabo una estrategia durante su estancia en la casa, ya que en su lugar únicamente le interesa pasarla bien y conocer personas nuevas dejándose llevar por lo que se vaya presentando en el momento para ya después comenzar a analizar la situación.

"Que se me resbale absolutamente todo, voy a fluir, no me lo voy a tomar personal", fue lo que comentó el próximo concursante de La Casa de los Famosos México en el noticiero donde confirmaron su participación.

Potro también agregó que no sabe guardar secretos ya que "es un chismo", lo que podría ocasionar que tenga problemas con el resto de sus compañeros ya que el podría sacar todos los chismes durante su estancia en el programa.