Luis García critica la convocatoria de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana afrontará dos partidos amistosos en octubre, para esta ocasión el técnico Javier Aguirre convocó a Guillermo Ochoa, hecho que reprobó Luis García.

Guillermo Ochoa regresa al Tricolor después de su último llamado en marzo pasado, aunque para 'El Doctor' no es lo correcto.

"Ochoa debería de hacer lo que mismo que (Andrés) Guardado, decir: 'gracias, ya me voy'", expresó en un video que compartió en sus redes sociales.

Luis García señaló que actualmente Aguirre tiene opciones importantes para defender el arco del Tricolor.

"Me parece que, con (Luis Ángel) Malagón, que para mí debería de ser el titular en la Selección Nacional, con (José "Tala") Rangel, que es un gran portero, que es alto, largo de piernas y largo de brazos, que sabe jugar con la pelota en los pies, que es atrevido, y el otro que no está, que es Julio González, que, si bien no es tan chavo, anda casi a la par de Malagón y Rangel", explicó el analista de Azteca Deportes.

La conclusión de García Postigo es que "hoy, me parece que la Selección no necesita a Guillermo Ochoa, esa es la realidad".