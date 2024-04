Luis Fernando Salazar nuevamente encabeza la fórmula de Morena al Senado en Coahuila

Luis Fernando Salazar Fernández nuevamente encabeza la fórmula de la coalición Morena-PT-PVEM en Coahuila, de acuerdo a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) había colocado en primer lugar de la fórmula al Senado a Cecilia Guadiana y a Salazar en segundo lugar por razones de paridad de género, pero la Sala Superior resolvió la impugnación a favor del candidato.

Fue el propio partido quien promovió la revisión del tema, al considerar que cumplieron con la paridad de llevar el mismo número de estados donde encabezarán hombres y mujeres.

Al respecto, Salazar Fernández aseguró en su momento que no le interesaba ir en primero o en segundo de la fórmula, ya que "jamás me he planteado llegar al Senado perdiendo". Aseguró que "yo vine a ganar esta elección, yo vine a ganarle a (Miguel) Riquelme y es justamente lo que voy a hacer".