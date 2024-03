Luis Fernando, promesa musical de Matamoros

Luis Fernando Adame Soto es una muestra más de que el quiere puede, que todos los sueños se pueden hacer realidad, ya que a sus 25 años ha logrado forjar una gran trayectoria en el ambiente musical, pues actualmente es parte del equipo del Grupo Frontera, aunque también le ha tocado acompañar a Edith Márquez y Ana Barbara en una gira que hace uno años realizaron las reconocidas artistas.

Proveniente de una familia de músicos, originarios de Matamoros, el joven empezó desde aproximadamente los 5 años ya que se formó parte del grupo familiar; Audaces Norteños, que dio origen a otras agrupaciones.

Luis es el más chico de cinco hermanos y comenta que como sus padres vieron mostraba una sorprendente habilidad para tocar instrumentos de viento (trompeta y trombón) no dudaron llevarlo para que tomara clases de música y por las tardes iba a la casa de la Cultura en Matamoros; sus primeros profes fueron Gerardo Anguiano y Heriberto Robles y por lo que para los seis años ya tocaba muy bien la trompeta y a los 10 años ya era parte de La Sonora Marisol y recuerda que su primer sueldo fue de 700 pesos.

Por su edad y porque Genoveva su mamá no quería que descuidara la escuela, cuenta que solo duró unos seis meses en esa agrupación, luego a los 11 años se incorporó a la Banda del Terre, la cual crearon sus hermanos Daniel y Edgar y su primo y fue donde permaneció hasta los 17 años.

Nuevamente su mamá le limitaba los permisos, pues le insistía que no descuidara sus estudios y optó por irse a trabajar más lejos; a Torreón fue entonces que con su amigo José González se integró a la; Atrevida Banda Relevos donde permaneció un año, incluso cuenta que como ya tenia 18 años y ya era mayor de edad en su casa no tuvieron más alternativa que aceptar que decidiera empezar a trabajar en agrupaciones fuera de Matamoros, por lo que aunque preocupados su papá Luis Carlos, lo acompañó para conocer todo sobre su nuevo trabajo y ahí fue donde se dieron sus primeras giras a otras ciudades del país.

“Aunque batallaba, por que no es fácil estudiar y trabajar la escuela no la deje por nada, de hecho, la prepa la hice en el Cbtis 196 en la especialidad de enfermería, la verdad es que había maestros que, si me apoyaban mucho y otros que eran muy estrictos, pero hasta eso si me tocaron buenos profes y me daban chanza y mi servicio social lo hice en el Centro de Salud de Batopilas, un ejido que está lejos en Francisco I. Madero”.

Al tiempo que hacía su servicio social como enfermero, Luis seguía haciendo lo que más le apasionaba por lo que luego se integró a la Banda Diablillos. Su siguiente proyecto fue la Banda Terrones donde aumentaron las giras en el país, aunque también tuvo la oportunidad de conocer Honduras y Guatemala ya que era esta agrupación la que acompañaba a Edith Márquez y Ana Barbara.

“Fueron las experiencias más bonitas y le verdad se siente muy bonito, es más no me la creía dónde andaba y con quienes andaba, eran escenarios muy grandes”.

Luis dice que al salir de la preparatoria dejó pasar un año, pero Lui Carlos su papá le pidió que retomara sus estudios, por lo que decidió ingresar a la Universidad Autónoma de Durango y a “batallarle otra vez” para alternar su trabajo y estudiar la Licenciatura de Diseño Gráfico.

Para entonces ya era parte de Banda Matador, “mi banda favorita; porque ahí fue donde más me echaron la mano para terminar la escuela” y como casi siempre los tocadas eran locales permaneció con ellos 4 años, ya tenía como 19 o 20 años.

Para entonces Luis ya había forjado una carrera y por lo tanto ya conocía a más personas, por lo que luego se integró al grupo L2C que formaron, los Dos Carnales y llegó ahí por que los integrantes de la Banda Callejera era quien originalmente acompañaba a Poncho e Imanol, pero se separaron y algunos de los miembros decidieron quedarse con los hermanos y un conocido le dijo que necesitaban a alguien que tocara el trombón y aunque solo trabajo con ellos un año, dice que también le tocaron muy bonitas experiencias ya que hicieron muchas giras dentro y fuera de México.

A Grupo Frontera llegó gracias a un amigo de nombre Sergio Escaldón quien toca la armonía y le dijo que había audiciones para músicos de trompeta y trombón por lo que ambos hicieron un vídeo y los enviaron, eso fue en marzo o abril del año del 2023 y transcurrieron unos dos meses sin tener noticias, por lo que pensaron que seguramente muchos audicionaron no habían sido ellos los elegidos.

Para ese entonces andaba en Banda Callejera, por lo que continúo con ellos, pero en junio le hablaron un martes para avisarles a él y su amigo que el viernes tenían presentación en Guanajuato, por lo que los esperaban Monterrey y el siguiente concierto fue en el Palenque Gómez Palacio.

“Mi experiencia con ellos ha sido muy bonita, la verdad es que no me la creo lo que me está pasando, a verdad es que es un sueño por que con ellos he viajado mucho más, hemos ido a Argentina, Costa Rica, Ecuador y Bolivia, el Salvador, Colombia, Honduras y Guatemala”.

El joven comenta que en backstage le ha tocado convivir con artista como; A.B Quintanilla, Edwuin Cas, Pesado, Memo Garza de La Adictiva, Ramón Ayala, La Firma, con Carín León, Yuridia, Duelo, Matisse y Edén Muñoz.

Luis formó una familia con Karina y tienen un bebé de 3 años, quien al igual que toda su familia y su mejor amigo “Chipao” García quien también músico lo han apoyado incondicionalmente, por lo que aprovecha el espacio para agradecerles que el que estén con él en todo momento.

Para despedirse la joven promesa de la música les da un mensaje a los niños que como el buscan un sueño; “Yo les diría a los niños que como yo están persiguiendo un sueño que nunca dejen de luchar, que sean muy persistentes, por que cuando menos lo piensen las cosas van a llegar, pero deben de seguir estudiando, eso es muy importante”.